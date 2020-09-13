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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1932193319341935
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:46

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Чабани парадіз йопта

согласен
пару недель тому выезжал из Киева по Одесской в р-не 9:00, встречная тупая тянучка рассосалась в р-не Виты почтовой)


ХЗ. Я там уже пять лет не был.
Когда жил, выходил в 8-30. Где то в 8-50 был уже в метро Теремки.
После 8 уже обычно тянучек не было.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:00

Де можна взяти зразок договору оренди?.Якісь є в неті.Скачати і підігнати під свої умови?Передачу грошей , щомісяць відмічати на звороті того ж договору?А якщо квартирант подім здасть його в податкову?!Як краще організувати цв моменти?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:05

  Bolt написав:Де можна взяти зразок договору оренди?.Якісь є в неті.Скачати і підігнати під свої умови?Передачу грошей , щомісяць відмічати на звороті того ж договору?А якщо квартирант подім здасть його в податкову?!Як краще організувати цв моменти?


Как человек, боровшийся по личным причинам с хозяином одной квартиры, который ее сдавал, и написавший 2 заявления - одно в налоговую одного района, а другое - в налоговую милицию другого. Скажу просто - на*** это им не нужно. Меня так и спросили в налоговой милиции - а зачем вам это нужно, личная неприязнь к хозяину? Это проницательность меня поразила, хотя я конечно честно сказал, что я - за справедливость и уплату налогов. На том все и кончилось.

Поэтому если у вас не дворец под сдачу - вы мало кому интересны. И кстати, вопрос оплаты никогда не решается под расписку (кроме первого платежа и залога). А значит, у арендатора обычна накапливается огрооооомная задолженность. Это как контраргумент про налоговую.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

сдалась 2-к прелесть возле дружбы народов с экспозицией 2 недели за 14+ коммуналка
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:34

  Bolt написав:Де можна взяти зразок договору оренди?.Якісь є в неті.Скачати і підігнати під свої умови?Передачу грошей , щомісяць відмічати на звороті того ж договору?А якщо квартирант подім здасть його в податкову?!Як краще організувати цв моменти?

Свій договір не дам.) Гугл у поміч. Безліч варіантів. Наприклад: https://duo.com.ua/pytannya-vidpovidi/o ... sti-zrazok
Запам"ятайте: НІЯКИХ, ніяких .... ніяких відміток/розписок щодо передачі/одержання готівкових грошей !!! Орендарі зазвичай цього й не вимагають. Хто дуже наполегливий, йде шукати інше житло. У моїй 20-річній практиці був лише один перелякано-принциповий молодик у 2011 році. Через два місяці взаємин заспокоївся, переконавшись у моїй порядності і марності згаданої процедури.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:53

  adeges написав:сдалась 2-к прелесть возле дружбы народов с экспозицией 2 недели за 14+ коммуналка


А какой тип дома и примерное состояние?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  adeges написав:Как человек, боровшийся по личным причинам с хозяином одной квартиры, который ее сдавал, и написавший 2 заявления - одно в налоговую одного района, а другое - в налоговую милицию другого. Скажу просто - на*** это им не нужно. Меня так и спросили в налоговой милиции - а зачем вам это нужно, личная неприязнь к хозяину? Это проницательность меня поразила, хотя я конечно честно сказал, что я - за справедливость и уплату налогов. На том все и кончилось

Чому, як тут чітко пише, що навіть, не завірене нотаріусом - має договір юридичну силу і можна звертатись до суду!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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