Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:сдалась 2-к прелесть возле дружбы народов с экспозицией 2 недели за 14+ коммуналка
А какой тип дома и примерное состояние?
сталинка, после 200к грн косметического ремонта
Получается, только ремонт будет отбиваться больше года? А не выгоднее было бы сейчас сдать без ремонта за 10-11 тыс, а через год смотреть, что с рынком и принимать решения? Я, например, свой 1-к "бабушатник" с более лучшим расположением на Печерске сейчас не решился облагородить (последняя косметика лет 6 назад была), но сдал за 9 тыс.
ihorkyiv написав:З 18-го вересня почалося чергове бюджетне півріччя на трьох квартирах під оренду. На першому об"єкті договір підписано на початку липня до кінця березня наступного року зі ставкою 8 000 грн. (з вересня 2019 р. до середини квітня 2020 р. орендна плата становила 10 000 грн.). Ковід відрізав 20% доходу + втрата мінімум 24 000 грн за ТРИ місяці вимушеного простою з квітня до липня. На другій квартирі в середині вересня подовжено договір без зміни орендної ставки від вересня 2019 року у 10 300 грн. Приємна стабільність. Третя квартира у вересні 2019 р. здана (подовжено договір зі зміною орендної ставки) за 8 300 грн, з 01.01.20 до 12.02.20 після дострокового виїзду клієнтів - здійснення ремонтику, заміни деяких меблів, прибирання. Протягом трьох днів здана за 7 500 грн., і у вересні поточного року подовжено договір до квітня 2021 р. без зміни ставки. Таким чином, загальний дохід у вересні 2019-го становив 28 600 грн., а у вересні ц.р. зменшився до 25 800 грн. Мінус 100 доларів щомісячного доходу. Окрім того, за останні два тижні здійснено заміну двох змішувачів гар. і хол. води на одному об"єкті (загальна витрата 3 500 грн.), а на другому - заміна лічильників гар. і хол. води, які відпрацювали 20 років )) (загальна витрата 2 650 грн). Загалом, такого геморою як у поточному році за усе своє лордівське життя не пригадую. Якось проблеми розподілялися рівномірно у часі. Ймовірно, високосність року таки впливає на людську долю. Згадаємо недобрим словом Гая Юлія Цезаря.))
С интересом почитал про трудовые будни лендлордов лукяновских хрущей и возник вопрос - Как часто у вас меняются арендаторы? Считаю, что если средний срок проживания квартирантов меньше 2 лет, то что то не так с подходом лендлорда к арендному бизнесу.
Щодо саме лук"янівської квартири, то, не занурюючись у глибоку минувщину, у жовтні 2013 р. винайняла молода сім"я з Вишгорода. Вона актриса театру оперети, він своєю діяльністю пов"язаний з котеджними містечками. Ставка 610 доларів. Договір завжди укладаю на пів року. Виїхали до Вишгорода по завершенню дії договору у зв"язку з війною і падінням доходів у чоловіка. За пару днів заселилася студентка медичного університету, мешкала 4,5 роки. Ставка з роками зростала від 4000 до 8000 грн. Вийшла заміж і переїхала до чоловіка-киянина. У жовтні 2018 р. оселилася молода сім"я, ІТ-шники. Повідомили, що інвестували у новобудоау, і гарантували рік проживання. Виявилося - 1,5 роки. Ставка змінювалася від 9000 до 10000 грн. Виїхали по завершенню дії договору у середині квітня 2020 р. до ЖК "Європейка", завершивши основну фазу ремонту. Переїхавши до власної квартири, ще 1,5 місяця сплачували мені орендну плату, бо ж - ДОГОВІР. На іншій квартирі у віддаленому прицентраллі клієнти мешкають уже 2,5 роки. В осокорківській квартирі сім"я до 31.12.2019 винаймала 7,5 років. Виїхали у зв"язку з інсультом у батька клієнтеси і необхідністю догляду за хворим. МОЖЕ ЩОСЬ І НЕ ТАК З БІЗНЕСОМ ??? Підкажіть, куди бігти. )))
Bolt написав:Де можна взяти зразок договору оренди?.Якісь є в неті.Скачати і підігнати під свої умови?Передачу грошей , щомісяць відмічати на звороті того ж договору?А якщо квартирант подім здасть його в податкову?!Як краще організувати цв моменти?
Свій договір не дам.) Гугл у поміч. Безліч варіантів. Наприклад: https://duo.com.ua/pytannya-vidpovidi/o ... sti-zrazok Запам"ятайте: НІЯКИХ, ніяких .... ніяких відміток/розписок щодо передачі/одержання готівкових грошей !!! Орендарі зазвичай цього й не вимагають. Хто дуже наполегливий, йде шукати інше житло. У моїй 20-річній практиці був лише один перелякано-принциповий молодик у 2011 році. Через два місяці взаємин заспокоївся, переконавшись у моїй порядності і марності згаданої процедури.
У меня практика где то 50/50. Довольно часто люди просят расписаться в получении очередного платежа. Как правило это люди 45+. От молодёжи таких предложений не поступает.
ivan2009 написав:[ Получается, только ремонт будет отбиваться больше года? А не выгоднее было бы сейчас сдать без ремонта за 10-11 тыс, а через год смотреть, что с рынком и принимать решения? Я, например, свой 1-к "бабушатник" с более лучшим расположением на Печерске сейчас не решился облагородить (последняя косметика лет 6 назад была), но сдал за 9 тыс.
Он вложил 200кгрн под 21%, или где то так. Разница 3500, за год 42 кгрн. Вроде нормальное решение