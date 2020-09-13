ihorkyiv написав:

З 18-го вересня почалося чергове бюджетне півріччя на трьох квартирах під оренду. На першому об"єкті договір підписано на початку липня до кінця березня наступного року зі ставкою 8 000 грн. (з вересня 2019 р. до середини квітня 2020 р. орендна плата становила 10 000 грн.). Ковід відрізав 20% доходу + втрата мінімум 24 000 грн за ТРИ місяці вимушеного простою з квітня до липня. На другій квартирі в середині вересня подовжено договір без зміни орендної ставки від вересня 2019 року у 10 300 грн. Приємна стабільність. Третя квартира у вересні 2019 р. здана (подовжено договір зі зміною орендної ставки) за 8 300 грн, з 01.01.20 до 12.02.20 після дострокового виїзду клієнтів - здійснення ремонтику, заміни деяких меблів, прибирання. Протягом трьох днів здана за 7 500 грн., і у вересні поточного року подовжено договір до квітня 2021 р. без зміни ставки. Таким чином, загальний дохід у вересні 2019-го становив 28 600 грн., а у вересні ц.р. зменшився до 25 800 грн. Мінус 100 доларів щомісячного доходу. Окрім того, за останні два тижні здійснено заміну двох змішувачів гар. і хол. води на одному об"єкті (загальна витрата 3 500 грн.), а на другому - заміна лічильників гар. і хол. води, які відпрацювали 20 років )) (загальна витрата 2 650 грн). Загалом, такого геморою як у поточному році за усе своє лордівське життя не пригадую. Якось проблеми розподілялися рівномірно у часі. Ймовірно, високосність року таки впливає на людську долю. Згадаємо недобрим словом Гая Юлія Цезаря.))