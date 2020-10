Додано: Чет 08 жов, 2020 21:34

hume написав: ivan2009 написав: [

Получается, только ремонт будет отбиваться больше года? А не выгоднее было бы сейчас сдать без ремонта за 10-11 тыс, а через год смотреть, что с рынком и принимать решения? Я, например, свой 1-к "бабушатник" с более лучшим расположением на Печерске сейчас не решился облагородить (последняя косметика лет 6 назад была), но сдал за 9 тыс. Получается, только ремонт будет отбиваться больше года? А не выгоднее было бы сейчас сдать без ремонта за 10-11 тыс, а через год смотреть, что с рынком и принимать решения? Я, например, свой 1-к "бабушатник" с более лучшим расположением на Печерске сейчас не решился облагородить (последняя косметика лет 6 назад была), но сдал за 9 тыс.

Он вложил 200кгрн под 21%, или где то так. Разница 3500, за год 42 кгрн. Вроде нормальное решение Он вложил 200кгрн под 21%, или где то так. Разница 3500, за год 42 кгрн. Вроде нормальное решение



если бы кот (незаконнорожденный) предыдущих квартирантов не обоссал бы квартиру, то может бы о ремонте никто не задумывался. а так потянули за ниточку, так и раскрутилось все. обои переклеить, паркет отцикливать и лакирнуть, мебель перетянуть, фасады на кухне заменить, унитаз поменять, бойлер поставить, дверь на балкон стеклопластик поставить, шкафов пару новых купить, ковер кидануть, балкон подкрасить, окна отреставрировать, пыль опять же протереть...



но с 1999 года в принципе прошло какое-то время, поэтому наверное и пора бы уже было



но как похорошела то, помолодела - аж самому захотелось пожить в ней... если бы кот (незаконнорожденный) предыдущих квартирантов не обоссал бы квартиру, то может бы о ремонте никто не задумывался. а так потянули за ниточку, так и раскрутилось все. обои переклеить, паркет отцикливать и лакирнуть, мебель перетянуть, фасады на кухне заменить, унитаз поменять, бойлер поставить, дверь на балкон стеклопластик поставить, шкафов пару новых купить, ковер кидануть, балкон подкрасить, окна отреставрировать, пыль опять же протереть...но с 1999 года в принципе прошло какое-то время, поэтому наверное и пора бы уже былоно как похорошела то, помолодела - аж самому захотелось пожить в ней...

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California