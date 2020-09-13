30 м2 под ключ 12500. При этом значительная часть стоимости это стоимость лака в три слоя. По словам исполнителя чуть ли не 50%, но я понимаю, что примерно треть.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:18
Vlad442
Ога, 15уе/метр и в Киеве.
Ложили его вроде 10-12 метр, но точно не помню, мама занималась этим, но в принципе цены сопоставимые, думал дороже будет.
Летом надо будет заняться, заодно и кондёр наконец то поменять на новый.
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