30 м2 под ключ 12500. При этом значительная часть стоимости это стоимость лака в три слоя. По словам исполнителя чуть ли не 50%, но я понимаю, что примерно треть.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:18
Vlad442
Ога, 15уе/метр и в Киеве.
Ложили его вроде 10-12 метр, но точно не помню, мама занималась этим, но в принципе цены сопоставимые, думал дороже будет.
Летом надо будет заняться, заодно и кондёр наконец то поменять на новый.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:33
запахи котячої сечовини - ще той сморід!
Нічим не виводиться, по моєму.
Можливо, є які методи?
Звісно, найкращий підхід - профілактика. Жодних котів/песиків/хом,яків у орендованих приміщеннях!
Лак вітчизняного виробника, 200 грн/2,8 кг, з запахом?
Чи Швеція, 5000 грн/4л, без запаху?
Проблема в тому, що при роботі без нагляду - наші робітники крадуть частину будматеріалів))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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