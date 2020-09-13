Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:59

Заканчиватеся полгода с момента "карантинных пересдач" с фиксацией цены, поэтому время от времени мониторю свой комплекс, чтобы понимать что с ценами аренды. С сенятбря происходит необычная ситуация - совсем нет частных объявлений. Висит только бизнес. Потом появилось в доме с хорошими планировками с ремонтом поцене. Выше, чем до карантина. Неожиданно ушло, при этом быстро. Вот эта ссылка.С понедельника появляется в рекламе вариант с ремонтом от застройщика за 10. В феврале такая сдавалась за 10,5, год назад за 11.Уже его нет и других частных объявлений по этому комплексу нет. Висят агентские, которые ничего не значат. Квартиры может уже давно нет, а свой телефон выгуливают. При этом цены на агентских от 10 и выше.Вопрос - до скольки поднимать за аналогичный вариант?