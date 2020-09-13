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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1934193519361937
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  барабашов написав:А почём вышло отциклевать паркет?

30 м2 под ключ 12500. При этом значительная часть стоимости это стоимость лака в три слоя. По словам исполнителя чуть ли не 50%, но я понимаю, что примерно треть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:18

Vlad442
Ога, 15уе/метр и в Киеве.
Ложили его вроде 10-12 метр, но точно не помню, мама занималась этим, но в принципе цены сопоставимые, думал дороже будет.
Летом надо будет заняться, заодно и кондёр наконец то поменять на новый.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:33

  adeges написав:если бы кот (незаконнорожденный) предыдущих квартирантов не обоссал бы квартиру
запахи котячої сечовини - ще той сморід!
Нічим не виводиться, по моєму.
Можливо, є які методи?

Звісно, найкращий підхід - профілактика. Жодних котів/песиків/хом,яків у орендованих приміщеннях!

  Vlad442 написав:30 м2 под ключ 12500. При этом значительная часть стоимости это стоимость лака в три слоя. По словам исполнителя чуть ли не 50%, но я понимаю, что примерно треть.


Лак вітчизняного виробника, 200 грн/2,8 кг, з запахом?
Чи Швеція, 5000 грн/4л, без запаху?

Проблема в тому, що при роботі без нагляду - наші робітники крадуть частину будматеріалів)))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:59

Вопрос

Заканчиватеся полгода с момента "карантинных пересдач" с фиксацией цены, поэтому время от времени мониторю свой комплекс, чтобы понимать что с ценами аренды. С сенятбря происходит необычная ситуация - совсем нет частных объявлений. Висит только бизнес. Потом появилось в доме с хорошими планировками с ремонтом по запредельной цене. Выше, чем до карантина. Неожиданно ушло, при этом быстро. Вот эта ссылка.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted
С понедельника появляется в рекламе вариант с ремонтом от застройщика за 10. В феврале такая сдавалась за 10,5, год назад за 11.
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1k ... 476f0100ff
Уже его нет и других частных объявлений по этому комплексу нет. Висят агентские, которые ничего не значат. Квартиры может уже давно нет, а свой телефон выгуливают. При этом цены на агентских от 10 и выше.

Вопрос - до скольки поднимать за аналогичный вариант?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:07

  Vlad442 написав:..
Вопрос - до скольки поднимать за аналогичный вариант?

ИМХО, если арендаторы выручили вас во время кризиса, по-совести бы дать цену чуть ниже рыночной, с опционом на выравнивание через полгода. Дисконт 500-1000 грн, по-сути, мелочи, а людям приятно. 9500-10000, полагаю
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