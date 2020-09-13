Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:32

Frant написав: adeges написав: если бы кот (незаконнорожденный) предыдущих квартирантов не обоссал бы квартиру если бы кот (незаконнорожденный) предыдущих квартирантов не обоссал бы квартиру запахи котячої сечовини - ще той сморід!

Нічим не виводиться, по моєму.

Можливо, є які методи?



Звісно, найкращий підхід - профілактика. Жодних котів/песиків/хом,яків у орендованих приміщеннях!



Vlad442 написав: 30 м2 под ключ 12500. При этом значительная часть стоимости это стоимость лака в три слоя. По словам исполнителя чуть ли не 50%, но я понимаю, что примерно треть. 30 м2 под ключ 12500. При этом значительная часть стоимости это стоимость лака в три слоя. По словам исполнителя чуть ли не 50%, но я понимаю, что примерно треть.



Лак вітчизняного виробника, 200 грн/2,8 кг, з запахом?

Чи Швеція, 5000 грн/4л, без запаху?



Проблема в тому, що при роботі без нагляду - наші робітники крадуть частину будматеріалів)))) запахи котячої сечовини - ще той сморід!Нічим не виводиться, по моєму.Можливо, є які методи?Звісно, найкращий підхід - профілактика. Жодних котів/песиків/хом,яків у орендованих приміщеннях!Лак вітчизняного виробника, 200 грн/2,8 кг, з запахом?Чи Швеція, 5000 грн/4л, без запаху?Проблема в тому, що))))

1.Раньше боролся с запахами протиранием уксусом. Недавно посоветовали использовать водный раствор хлорки. Кстати, когда-то Биг рекомендовал тут на ветке.2. Если Вы берете работу с материалом, то на 90% можете быть уверенным, что паркетчик продаст Вам материалы с3,14женные с предыдущих объектов. Если Вы купите свой материал, то, если не будете контролировать, паркетчик с3,14здит оставшиеся. Спокойно нанесет 2 слоя вместо 3-х, положит 100 или 80 г/м2 вместо 120 и тп. Стандартный подход, к примеру, надо чуть более 2 канистр лака и канистра грунта (про шпаклевку и гель я не говорю, все таки речь о качестве для аренды). Паркетчик говорит, что надо 1 слой грунта (120 г/м2, но нормально и 100 г/м2) и 3 слоя лака (по 120/м2 на каждый слой). Вариант номер раз - нанесет 2 слоя лака и хорошо если 100 на первый слой положит и 120 на второй (или наоборот - если сможет хорошо нанести 100 грамм, то прочность будет выше, чем на 120). В результате канистра грунта и канистра лака окажется у него в гараже. Вариант 2: нанесет 1 слой грунта и 2 слоя лака по 100 грамм (вполне приемлемый вариант, но полканистры грунта и полканистры (а то и канистра, потому как округляется при заказе материала ВСЕГДА в большую сторону (и это правильно)) лака у него останется. Про растворители, шкуры и сетки вообще молчу - будет требовать оплаты за каждый номер, но в лучшем случае будет перепрыгивать через один, а в худшем все сделает за 1 проход. Учитывая, что во время нанесения лака никого не должно быть на объекте, а так-же сквозняков, то единственный выход - скрытые камеры, благо сейчас приобрести их - не проблема.