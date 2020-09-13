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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:45
Vlad442, сталкивался с тем, что на рынке просто давали людям чистые чеки, чтобы те сами написали что хотят. И не на рынках тоже. Многие ООО имеют на складах оформленного фопа, через которого идет продажа за кэш или который выписывает накладные "на провоз", тоже - напишет что скажете. Левому человеку сходу могут и побояться, но как правило постоянным клиентам не отказывают. Или выписывают счет-фактуру (что документом не является) на необходимый товар и сумму, а оплата и отгрузка - это совершенно иное.
Поэтому, можете не сомневаться. что если Вас захотят обмануть - и обманут и все бумаги дадут.
Я когда на Венике ремонт начинал, там был местный прораб. Пришел, сделал смету...Я сказал, что материалы сам буду завозить - мгновенно распрощался и перестал брать трубку.
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rjkz
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Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24
rjkz написав:Vlad442
, сталкивался с тем, что на рынке просто давали людям чистые чеки, чтобы те сами написали что хотят. И не на рынках тоже. Многие ООО имеют на складах оформленного фопа, через которого идет продажа за кэш или который выписывает накладные "на провоз", тоже - напишет что скажете. Левому человеку сходу могут и побояться, но как правило постоянным клиентам не отказывают. Или выписывают счет-фактуру (что документом не является) на необходимый товар и сумму, а оплата и отгрузка - это совершенно иное.
Поэтому, можете не сомневаться. что если Вас захотят обмануть - и обманут и все бумаги дадут.
Я когда на Венике ремонт начинал, там был местный прораб. Пришел, сделал смету...Я сказал, что материалы сам буду завозить - мгновенно распрощался и перестал брать трубку.
Как когда сказал бывший коллега: платил все по чекам из эпицентра пока не дали чек с завтрашней датой
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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