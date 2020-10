Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24

rjkz написав: Vlad442, сталкивался с тем, что на рынке просто давали людям чистые чеки, чтобы те сами написали что хотят. И не на рынках тоже. Многие ООО имеют на складах оформленного фопа, через которого идет продажа за кэш или который выписывает накладные "на провоз", тоже - напишет что скажете. Левому человеку сходу могут и побояться, но как правило постоянным клиентам не отказывают. Или выписывают счет-фактуру (что документом не является) на необходимый товар и сумму, а оплата и отгрузка - это совершенно иное.

Поэтому, можете не сомневаться. что если Вас захотят обмануть - и обманут и все бумаги дадут.

Я когда на Венике ремонт начинал, там был местный прораб. Пришел, сделал смету...Я сказал, что материалы сам буду завозить - мгновенно распрощался и перестал брать трубку.



Как когда сказал бывший коллега: платил все по чекам из эпицентра пока не дали чек с завтрашней датой

