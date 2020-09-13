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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:45
Vlad442, сталкивался с тем, что на рынке просто давали людям чистые чеки, чтобы те сами написали что хотят. И не на рынках тоже. Многие ООО имеют на складах оформленного фопа, через которого идет продажа за кэш или который выписывает накладные "на провоз", тоже - напишет что скажете. Левому человеку сходу могут и побояться, но как правило постоянным клиентам не отказывают. Или выписывают счет-фактуру (что документом не является) на необходимый товар и сумму, а оплата и отгрузка - это совершенно иное.
Поэтому, можете не сомневаться. что если Вас захотят обмануть - и обманут и все бумаги дадут.
Я когда на Венике ремонт начинал, там был местный прораб. Пришел, сделал смету...Я сказал, что материалы сам буду завозить - мгновенно распрощался и перестал брать трубку.
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rjkz
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Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24
rjkz написав:Vlad442
, сталкивался с тем, что на рынке просто давали людям чистые чеки, чтобы те сами написали что хотят. И не на рынках тоже. Многие ООО имеют на складах оформленного фопа, через которого идет продажа за кэш или который выписывает накладные "на провоз", тоже - напишет что скажете. Левому человеку сходу могут и побояться, но как правило постоянным клиентам не отказывают. Или выписывают счет-фактуру (что документом не является) на необходимый товар и сумму, а оплата и отгрузка - это совершенно иное.
Поэтому, можете не сомневаться. что если Вас захотят обмануть - и обманут и все бумаги дадут.
Я когда на Венике ремонт начинал, там был местный прораб. Пришел, сделал смету...Я сказал, что материалы сам буду завозить - мгновенно распрощался и перестал брать трубку.
Как когда сказал бывший коллега: платил все по чекам из эпицентра пока не дали чек с завтрашней датой
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:36
vitaliian написав: rjkz написав:
.Раньше боролся с запахами протиранием уксусом. Недавно посоветовали использовать водный раствор хлорки. Кстати, когда-то Биг рекомендовал тут на ветке.
проверено лично мной, кварцевая лампа 1 час в день убьет любой запах за неделю-две. в момент её работы, в помещении никого не должно быть (кварцевый свет небезопасен). Лампа дорогая, но после её работы нет запаха хлорки от которого меня например тошнит...
Кварцева лампа, розчин хлорки чи перекис водню - все це добре.
На словах. Я думаю, що запахи сечі і тютюнового диму - якщо вони в'їлись, адсорбувались в шершаві поверхні - будуть відчуватись роками.
Знову ж, хлорка і пероксид водню - запросто знебарвлюють тканини і т.п.
Простіше не допускати появи котиків, песиків, курців.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:41
adeges написав:
Как когда сказал бывший коллега: платил все по чекам из эпицентра пока не дали чек с завтрашней датой
Сейчас мастера в общении между собой в основном обмениваются методами найопки заказчика, а лет 15 назад общались на тему технологии ремонтных работ... новых материалов
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:44
Frant написав:
Кварцева лампа, розчин хлорки чи перекис водню - все це добре.
На словах. Я думаю, що запахи сечі і тютюнового диму - якщо вони в'їлись, адсорбувались в шершаві поверхні - будуть відчуватись роками.
Знову ж, хлорка і пероксид водню - запросто знебарвлюють тканини і т.п.
Простіше не допускати появи котиків, песиків, курців.
Клизма из раствора хлорки курильщику самое действенное средство.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:43
adeges написав: rjkz написав:Vlad442
, сталкивался с тем, что на рынке просто давали людям чистые чеки, чтобы те сами написали что хотят. И не на рынках тоже. Многие ООО имеют на складах оформленного фопа, через которого идет продажа за кэш или который выписывает накладные "на провоз", тоже - напишет что скажете. Левому человеку сходу могут и побояться, но как правило постоянным клиентам не отказывают. Или выписывают счет-фактуру (что документом не является) на необходимый товар и сумму, а оплата и отгрузка - это совершенно иное.
Поэтому, можете не сомневаться. что если Вас захотят обмануть - и обманут и все бумаги дадут.
Я когда на Венике ремонт начинал, там был местный прораб. Пришел, сделал смету...Я сказал, что материалы сам буду завозить - мгновенно распрощался и перестал брать трубку.
Как когда сказал бывший коллега: платил все по чекам из эпицентра пока не дали чек с завтрашней датой
На прошлой неделе брал ламинат в Эпике на 10700.спросил у продавца или можна снижку.Отправил меня в отдел комплектации.Там сказали , что дадут снижку если заплачу наличкой 500грн.На накладной были реквизиты не Эпика, а какого-то ФОПа и цена указана без ПДВ.
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Bolt
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:57
Bolt написав:
Как когда сказал бывший коллега: платил все по чекам из эпицентра пока не дали чек с завтрашней датой
На прошлой неделе брал ламинат в Эпике на 10700.спросил у продавца или можна снижку.Отправил меня в отдел комплектации.Там сказали , что дадут снижку если заплачу наличкой 500грн.На накладной были реквизиты не Эпика, а какого-то ФОПа и цена указана без ПДВ.[/quote]
Тоже в эпике что то брал на похожую сумму. Спросил за скидку и откуда то нарисовалась карта на 20% (или 30%, помню, сто я ахерел от цифры) при условии половины скидки отдать владельцу.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:36
Frant написав: adeges написав:
если бы кот (незаконнорожденный) предыдущих квартирантов не обоссал бы квартиру
запахи котячої сечовини - ще той сморід!
Нічим не виводиться, по моєму.
Можливо, є які методи?
Лично убирал этот запах из мягкой мебели обычной перекисью. Результаты отличные и очень быстро. К счастью, на цвет не повлияло.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:26
Frant написав:
запахи котячої сечовини
adeges написав:
если бы кот (незаконнорожденный) предыдущих квартирантов не обоссал бы квартиру
- ще той сморід!
Нічим не виводиться, по моєму.
Можливо, є які методи?
Маючи емпіричний досвід, рекомендую: приходите в Єпіцентр (наприклад, М."Почайна") до відділу побутової хімії та різноманітних засобів для меблів. Запитайте у консультанта нідерландський засіб від запаху сечі HG - органічний продукт, який не маскує запах сечі, а усуває його джерело, тобто природні екзими та мікроби перетворюють молекули запаху у воду, вуглекислий газ та інші речовини без запаху. Нешкідливий для людей і тварин з огляду на його органічність. Термін придатності 7 років. Ціна біля 200 грн за балон на 500 мл.
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