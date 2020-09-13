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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1936193719381939
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:22

Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
https://stroyobzor.ua/news/arenda-kvart ... senyu.html
https://stroyobzor.ua/news/ozhivlenie-n ... nenie.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:56

  ihorkyiv написав:Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
https://stroyobzor.ua/news/arenda-kvart ... senyu.html
https://stroyobzor.ua/news/ozhivlenie-n ... nenie.html

Прогнозирует оживление аренды накануне закрытия общепита? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
https://stroyobzor.ua/news/arenda-kvart ... senyu.html
https://stroyobzor.ua/news/ozhivlenie-n ... nenie.html

Прогнозирует оживление аренды накануне закрытия общепита? :mrgreen:

Нет, накануне Нового года.
Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы. Но следующий год - это слишком далекое будущее, его на Стройобзоре пока не могут обозреть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antey1969 написав:Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы.


да-да, резкое оживление в период с 31.12 по 3.01, а дальше этого промежутка "эксперты" пока не прогнозируют
Mavr
 
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