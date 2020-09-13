|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:22
Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:56
Прогнозирует оживление аренды накануне закрытия общепита?
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51
Нет, накануне Нового года.
Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы. Но следующий год - это слишком далекое будущее, его на Стройобзоре пока не могут обозреть.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
да-да, резкое оживление в период с 31.12 по 3.01, а дальше этого промежутка "эксперты" пока не прогнозируют
Зараз переглядають цей форум: Richi і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|