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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:22
Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:56
Прогнозирует оживление аренды накануне закрытия общепита?
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51
Нет, накануне Нового года.
Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы. Но следующий год - это слишком далекое будущее, его на Стройобзоре пока не могут обозреть.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
да-да, резкое оживление в период с 31.12 по 3.01, а дальше этого промежутка "эксперты" пока не прогнозируют
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м.
Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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