Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нет, накануне Нового года. Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы. Но следующий год - это слишком далекое будущее, его на Стройобзоре пока не могут обозреть.
antey1969 написав:Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы.
да-да, резкое оживление в период с 31.12 по 3.01, а дальше этого промежутка "эксперты" пока не прогнозируют
Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м. Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Повышеніе квартирныхъ ц?нъ. Секретаремъ харьковскаго военно-промышленнаго комитета инж. В. В. З?нченко подано г. харьковскому губернатору заявленіе о непом?рномъ повышеніи ц?нъ на меблированныя комнаты, вопреки обязательнымъ постановленіямъ. Комнаты эти, числомъ 10, находятся на Пушкинскомъ въ?зд?, домъ № 3, и принадлежатъ И. А. Бурову и М. П. Карпачевой. В прошеніи приводится ряъд конкретныхъ указаній на повышеніе ц?нъ на комнаты отъ 15% до 200% по сравненію съ іюльскими, причемъ хозяева совершенно не ст?сняются выселять старыхъ квартирантовъ и сдавать комнаты новымъ, которымъ опять повышаютъ ц?ны, въ результат? чего – новое выселеніе. Для «укрощенія» строптивыхъ квартирантовъ, несогласныхъ на непом?рное повышеніе ц?нъ, хозяева прим?няютъ рядъ средствъ: не даютъ самоваровъ, выключаютъ электрическое осв?щеніе посл? 11 час., оскорбляютъ знакомыхъ и т. д. Въ заключеніе г. З?нченко проситъ г. губернатора распорядиться пров?рить все изложенное въ прошеніи, допросить свид?телей и привлечь хозяевъ къ отв?тственности, на основаніи 26-ой статьи положенія о чрезвычайной охран?.
Хомякоид написав:Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м. Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.
А ціна до того? Чи це "перша здача"?
Х.З. Зняв знайомий. Попередня історія невідома. Так що з короною ? Купуємо дошки та забиваємо вікна ? В Німеччині все як завжди. Навіть школи працюють. Флай ти знайшов нових квартирантів ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )