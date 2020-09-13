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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1936193719381939
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:22

Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
https://stroyobzor.ua/news/arenda-kvart ... senyu.html
https://stroyobzor.ua/news/ozhivlenie-n ... nenie.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:56

  ihorkyiv написав:Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
https://stroyobzor.ua/news/arenda-kvart ... senyu.html
https://stroyobzor.ua/news/ozhivlenie-n ... nenie.html

Прогнозирует оживление аренды накануне закрытия общепита? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
https://stroyobzor.ua/news/arenda-kvart ... senyu.html
https://stroyobzor.ua/news/ozhivlenie-n ... nenie.html

Прогнозирует оживление аренды накануне закрытия общепита? :mrgreen:

Нет, накануне Нового года.
Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы. Но следующий год - это слишком далекое будущее, его на Стройобзоре пока не могут обозреть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antey1969 написав:Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы.


да-да, резкое оживление в период с 31.12 по 3.01, а дальше этого промежутка "эксперты" пока не прогнозируют
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м.
Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:59

  Хомякоид написав:Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м.
Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.

А ціна до того?
Чи це "перша здача"?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вырезка из харьковской газеты от 16 октября 1915 года.
http://lenta.kharkiv.ua/society/2020/10/16/363949.html
Повышеніе квартирныхъ ц?нъ. Секретаремъ харьковскаго военно-промышленнаго комитета инж. В. В. З?нченко подано г. харьковскому губернатору заявленіе о непом?рномъ повышеніи ц?нъ на меблированныя комнаты, вопреки обязательнымъ постановленіямъ. Комнаты эти, числомъ 10, находятся на Пушкинскомъ въ?зд?, домъ № 3, и принадлежатъ И. А. Бурову и М. П. Карпачевой. В прошеніи приводится ряъд конкретныхъ указаній на повышеніе ц?нъ на комнаты отъ 15% до 200% по сравненію съ іюльскими, причемъ хозяева совершенно не ст?сняются выселять старыхъ квартирантовъ и сдавать комнаты новымъ, которымъ опять повышаютъ ц?ны, въ результат? чего – новое выселеніе. Для «укрощенія» строптивыхъ квартирантовъ, несогласныхъ на непом?рное повышеніе ц?нъ, хозяева прим?няютъ рядъ средствъ: не даютъ самоваровъ, выключаютъ электрическое осв?щеніе посл? 11 час., оскорбляютъ знакомыхъ и т. д. Въ заключеніе г. З?нченко проситъ г. губернатора распорядиться пров?рить все изложенное въ прошеніи, допросить свид?телей и привлечь хозяевъ къ отв?тственности, на основаніи 26-ой статьи положенія о чрезвычайной охран?.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:15

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м.
Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.

А ціна до того?
Чи це "перша здача"?


Х.З. Зняв знайомий. Попередня історія невідома.
Так що з короною ? Купуємо дошки та забиваємо вікна ? В Німеччині все як завжди. Навіть школи працюють.
Флай ти знайшов нових квартирантів ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:11

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м.
Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.

А ціна до того?
Чи це "перша здача"?


Х.З. Зняв знайомий. Попередня історія невідома.
Так що з короною ? Купуємо дошки та забиваємо вікна ? В Німеччині все як завжди. Навіть школи працюють.
Флай ти знайшов нових квартирантів ?


непонял, меценат что ли?

вы что знакомому не сказали про доски\забитые окна\ и аренду за комуналь??

Какие еще 11 кгрн за хату возле кладбища на соломе??? да еще и рыло заработал на нем...ну вы даете...
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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