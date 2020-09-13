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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 17:22
Оренда житла у Києві восени поточного року. Погляд збоку.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:56
Прогнозирует оживление аренды накануне закрытия общепита?
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51
Нет, накануне Нового года.
Ожидается резкий скачек спроса чтобы бухнуть, пыхнуть, вмазать в хорошо подогретой кампашке. Правда этот спрос резко обрушится, как только протрезвеют девочки-зажигалочки и мальчики-паровозы. Но следующий год - это слишком далекое будущее, его на Стройобзоре пока не могут обозреть.
Додано: Вів 13 жов, 2020 20:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
да-да, резкое оживление в период с 31.12 по 3.01, а дальше этого промежутка "эксперты" пока не прогнозируют
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Здана двуха в районе Соломенского кладбища около 50 м.
Украинский кирпич. 11 тыс.`+рыло. Ремонту 10 лет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:59
А ціна до того?
Чи це "перша здача"?
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вырезка из харьковской газеты от 16 октября 1915 года.
Додано: Суб 17 жов, 2020 12:15
Х.З. Зняв знайомий. Попередня історія невідома.
Так що з короною ? Купуємо дошки та забиваємо вікна ? В Німеччині все як завжди. Навіть школи працюють.
Флай ти знайшов нових квартирантів ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 17 жов, 2020 15:11
непонял, меценат что ли?
вы что знакомому не сказали про доски\забитые окна\ и аренду за комуналь??
Какие еще 11 кгрн за хату возле кладбища на соломе??? да еще и рыло заработал на нем...ну вы даете...
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:07
да ладно
"За даними Інституту імені Роберта Коха, на ранок 17 жовтня в Німеччині встановлено новий рекорд добового приросту інфікованих - 7830 осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії. Напередодні в країні зафіксували 7334 нових випадків інфекції. Минулої суботи в ФРН було виявлено 4721 заражень за добу."
З початку пандемії в Німеччині зафіксовано понад 356 тисяч випадків коронавірусу, 9767 пацієнтів померли.
Нагадаємо, раніше в ФРН обмежили роботу закладів та магазинів.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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