Не могу определиться , что лучше под аренду шторы или жалюзи делать?
Первый этаж до пешеходов метров 7,есть какие-то кусты и пару деревьев.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52
Не могу определиться , что лучше под аренду шторы или жалюзи делать?
Первый этаж до пешеходов метров 7,есть какие-то кусты и пару деревьев.
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