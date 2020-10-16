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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1937193819391940
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52

Не могу определиться , что лучше под аренду шторы или жалюзи делать?
Первый этаж до пешеходов метров 7,есть какие-то кусты и пару деревьев.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жека79 написав:Какие еще 11 кгрн за хату возле кладбища на соломе??? да еще и рыло заработал на нем...ну вы даете...


Дык типичный лендлорд-барыга же За копейку опу порвёт, а заработать на друге так вообще святое дело
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:46

  Жека79 написав:


непонял, меценат что ли?

вы что знакомому не сказали про доски\забитые окна\ и аренду за комуналь??

Какие еще 11 кгрн за хату возле кладбища на соломе??? да еще и рыло заработал на нем...ну вы даете...


Ну если бы я снимал, послал бы рыло подальше.
Темный народ, забитый. :shock:
Забитые доски/аренда за комуналь еще будет. Депопуляция еще себя покажет. Не все так сразу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:49

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:

Так що з короною ? Купуємо дошки та забиваємо вікна ? В Німеччині все як завжди. Навіть школи працюють.

да ладно


"За даними Інституту імені Роберта Коха, на ранок 17 жовтня в Німеччині встановлено новий рекорд добового приросту інфікованих - 7830 осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії. Напередодні в країні зафіксували 7334 нових випадків інфекції. Минулої суботи в ФРН було виявлено 4721 заражень за добу."
З початку пандемії в Німеччині зафіксовано понад 356 тисяч випадків коронавірусу, 9767 пацієнтів померли.

Нагадаємо, раніше в ФРН обмежили роботу закладів та магазинів.
https://lb.ua/world/2020/10/17/468321_m ... oditi.html


Визуально все как было. Ничего не поменялось. Транспорт, школы, быры, все работает.
За Германию я не переживаю. Как оно будет в Кийови, вот вопрос.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:За Германию я не переживаю. Как оно будет в Кийови, вот вопрос.

а чё переживать за тот Киев?
чабанчики это оазис процветания и благополучия в бушующем мире)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 1937193819391940
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