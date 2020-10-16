Не могу определиться , что лучше под аренду шторы или жалюзи делать?
Первый этаж до пешеходов метров 7,есть какие-то кусты и пару деревьев.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52
Не могу определиться , что лучше под аренду шторы или жалюзи делать?
Первый этаж до пешеходов метров 7,есть какие-то кусты и пару деревьев.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Дык типичный лендлорд-барыга же За копейку опу порвёт, а заработать на друге так вообще святое дело
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:46
Ну если бы я снимал, послал бы рыло подальше.
Темный народ, забитый.
Забитые доски/аренда за комуналь еще будет. Депопуляция еще себя покажет. Не все так сразу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:49
Визуально все как было. Ничего не поменялось. Транспорт, школы, быры, все работает.
За Германию я не переживаю. Как оно будет в Кийови, вот вопрос.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
а чё переживать за тот Киев?
чабанчики это оазис процветания и благополучия в бушующем мире)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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