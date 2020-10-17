Не могу определиться , что лучше под аренду шторы или жалюзи делать?
Первый этаж до пешеходов метров 7,есть какие-то кусты и пару деревьев.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:52
Не могу определиться , что лучше под аренду шторы или жалюзи делать?
Первый этаж до пешеходов метров 7,есть какие-то кусты и пару деревьев.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Дык типичный лендлорд-барыга же За копейку опу порвёт, а заработать на друге так вообще святое дело
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:46
Ну если бы я снимал, послал бы рыло подальше.
Темный народ, забитый.
Забитые доски/аренда за комуналь еще будет. Депопуляция еще себя покажет. Не все так сразу.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:49
Визуально все как было. Ничего не поменялось. Транспорт, школы, быры, все работает.
За Германию я не переживаю. Как оно будет в Кийови, вот вопрос.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
а чё переживать за тот Киев?
чабанчики это оазис процветания и благополучия в бушующем мире)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:05
не такой уж забитый, если отвалил 22+5.5 сразу и способен платить 11+2 ежемесячно
Скоро(R)
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:30
Да, все верно, то что все население теперь живет в Киеве - сыграло с ним злую шутку. В США больше всего пострадал Нью-Йорк - мегаполис куда стекались люди со всех штатов. И Ковид-19 больше всего распостраняется в мегаполисах. Если взять умеренную статистику по сметрности от Ковид-19 в Киеве на текущий момент (около 15 чел в день) до лета население Киева уменьшится на около 3000 чел. Группа риска сами знаете какая - пожилые люди. Они в основном с приватизированным жильем времен СССР.
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:00
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