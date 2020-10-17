Хомякоид написав:hume написав:
Лучше бы переживали, а то будете всю жизнь снимать квартиру напополам с негром, ибо если даже вы всё продадите в украине, включая квартиру родителей, то хватит максимум на сарай в 100км от населённого пункта.
Люблю теоретиков расказывающих про жизнь в Германии.
Открою секрет, даже работая на минималке (10 евро в час,без копеек), можно позволить себе снять квартиру. За 10 евро работают только остербайтеры и студенты. Даже в магазинах продавцам со старта платят 14 евро.
Не в центре Мюнхена правда. Но тот кто снимает в центре Мюнхена, думаю меньше 3000 на руки не получает.
Вот именно, аренда только и светит и все в кредит, как в США, только уровень доходов меньше. Коллега уже папу лек, как во Франкфурте, но оставаться там не планирует. По менталитету, жизненным ценностям немцы от нас очень сильно отличаются. И вообще-то, прка вы там просто студент с подработками, вы тоже теоретик:)