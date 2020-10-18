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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1938193919401941
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав:
  hume написав:
  Хомякоид написав: За Германию я не переживаю. Как оно будет в Кийови, вот вопрос.

Лучше бы переживали, а то будете всю жизнь снимать квартиру напополам с негром, ибо если даже вы всё продадите в украине, включая квартиру родителей, то хватит максимум на сарай в 100км от населённого пункта.


Люблю теоретиков расказывающих про жизнь в Германии.
Открою секрет, даже работая на минималке (10 евро в час,без копеек), можно позволить себе снять квартиру. За 10 евро работают только остербайтеры и студенты. Даже в магазинах продавцам со старта платят 14 евро.
Не в центре Мюнхена правда. Но тот кто снимает в центре Мюнхена, думаю меньше 3000 на руки не получает.


Вот именно, аренда только и светит и все в кредит, как в США, только уровень доходов меньше. Коллега уже папу лек, как во Франкфурте, но оставаться там не планирует. По менталитету, жизненным ценностям немцы от нас очень сильно отличаются. И вообще-то, прка вы там просто студент с подработками, вы тоже теоретик:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:01

  5748909 написав:
  Хомякоид написав:Не в центре Мюнхена правда. Но тот кто снимает в центре Мюнхена, думаю меньше 3000 на руки не получает.
А что есть такого в центре Мюнхена,чего нет в центре Киева?Если ты не турист а ситизен?

Честно говоря, после Мюнхена, где жил неделю у родственников, даже Прага показалась просто вычурным грязноватым цыганятником. Особенно глубокое впечатление произвел даже не центр, а средней руки спальник Westpark, где жил у родственников.
Ну а так, конечно, скромненько в центре: дорогих 30-этажных дрынов в модной неоновой подсветке нет, уныло :mrgreen:
ЗЫ но про доступность жилья, ИМнХО, Хомякоид приукрашивает: в том же Вестпарке, говорят, студия сдавалась 30 метров за 800 ойро, так чуть ли не по конкурсу выбирали арендатора.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 06:02

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  hume написав:Лучше бы переживали, а то будете всю жизнь снимать квартиру напополам с негром, ибо если даже вы всё продадите в украине, включая квартиру родителей, то хватит максимум на сарай в 100км от населённого пункта.


Люблю теоретиков расказывающих про жизнь в Германии.
Открою секрет, даже работая на минималке (10 евро в час,без копеек), можно позволить себе снять квартиру. За 10 евро работают только остербайтеры и студенты. Даже в магазинах продавцам со старта платят 14 евро.
Не в центре Мюнхена правда. Но тот кто снимает в центре Мюнхена, думаю меньше 3000 на руки не получает.


Вот именно, аренда только и светит и все в кредит, как в США, только уровень доходов меньше. Коллега уже папу лек, как во Франкфурте, но оставаться там не планирует. По менталитету, жизненным ценностям немцы от нас очень сильно отличаются. И вообще-то, прка вы там просто студент с подработками, вы тоже теоретик:)


Аж всплакнул :mrgreen:
И сквозь слезы анекдот вспомнился бородатый, времен СССР.
"В вовочкиной школе спрашивают у детей:
-Дети, где делают самые лучшие игрушки?
Дети (хором):
-В Советском Союзе!!!
-А где шьют самую лучшую одежду?
-В Советском Соююююзе!!!
-А где у детей самое счастливое детство?
- В Советском Союююзе!!!
???
-Вовочка, ты почему плачешь?
Вовочка (рыдая,сквозь слезы):
-Хочу жить в Советском Союзееее!!!"

К чему это все?
Немцы, франзузы, англичане, американцы, турки,..., итальянцы - все ментально от нас отличаются. Только почему народ миллионами валит из Украины? Почему канадские украинцы уже хрен знает каким поколением любят нэньку из-за океана, но не хотят жить в стране с самой сольвьиной мовой, самыми красивыми вышиванками и купюрами? Они-же живут в ментально чуждой среде :mrgreen: ?
Или в Вашей версии Украины все по-другому?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:42

  rjkz написав:Почему канадские украинцы уже хрен знает каким поколением любят нэньку из-за океана, но не хотят жить в стране с самой сольвьиной мовой, самыми красивыми вышиванками и купюрами? Они-же живут в ментально чуждой среде ?

Не переживайте)))
Скоро тепільна укро-бидло-їліта виконає свою історичну місію.
Знищить те, що вона отримала на шару.
Правда, пересічному краще не стане.
Навпаки, буде ще гірше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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