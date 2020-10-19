Додано: Пон 19 жов, 2020 21:48

Faceless написав: rjkz написав: К чему это все?

Немцы, франзузы, англичане, американцы, турки,..., итальянцы - все ментально от нас отличаются. Только почему народ миллионами валит К чему это все?Немцы, франзузы, англичане, американцы, турки,..., итальянцы - все ментально от нас отличаются. Только почему народ миллионами валит

К тому, что у нас слишком много ошибочных стереотипов о европейском образе жизни вообще, а тут и о немецком в частности, слишком много ожиданий потом разобьются о суровую реальность, вот и все. Часто завышенные представления об уровне доходов, кардинально отличается представление о построении карьеры и проч. К тому, что у нас слишком много ошибочных стереотипов о европейском образе жизни вообще, а тут и о немецком в частности, слишком много ожиданий потом разобьются о суровую реальность, вот и все. Часто завышенные представления об уровне доходов, кардинально отличается представление о построении карьеры и проч.

Вы перескакиваете.Ментально и уровни доходов - это мягкое и теплое.И уж во всяком случае, если говорить об уровне доходов, то трудно спорить, что Украина не может конкурировать с Германией, к примеру. Это про уровни доходов.Мало того, за 30 лет непрерывной иммиграции, в большинстве стран куда едет много граждан Украины (раиси/Беларуси/Молдовы/Грузии и тд), формируются общины с примерно одинаковой ментальностью, куда попадают для "ментальности". Множеству людей эта ментальность до одного места и они селятся в неродной среде.Мы уже миллион раз это мусолили и очевидно каждый останется при своем мнении. В Вашей вариации реальности, в Киеве и Украине все цветет и пахнет, а в другой реальности миллионы украинцев сваливших в другие страны.