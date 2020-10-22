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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1939194019411942
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:11

  hume написав:Видовая двушка в оазисе сдана за 1200 уе. Метраж около 92

ПС
Честно говоря удивлен.Месяц назад ушла другая видовая двушка за 30ть кгрн там же, думал по верхней границе, но оказывается нет.


Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.
grape
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:01

  grape написав:Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.

Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.

ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.

ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.

Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
hume
 
Повідомлень: 6781
З нами з: 27.12.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
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1
  #<1 ... 1939194019411942
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