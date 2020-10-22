Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:11
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:01
Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.
ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.
ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.
Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
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