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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1939194019411942
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:11

  hume написав:Видовая двушка в оазисе сдана за 1200 уе. Метраж около 92

ПС
Честно говоря удивлен.Месяц назад ушла другая видовая двушка за 30ть кгрн там же, думал по верхней границе, но оказывается нет.


Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.
grape
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:01

  grape написав:Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.

Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.

ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.

ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.

Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:26

  hume написав:Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.

це логічно з огляду на рівень забезпеченості орендаря - чим вищий дохід, тим вища культура в соціумі і ставлення до усього, у т.ч. - чужого майна. Хоча й винятки є у два боки - може бути мегачистюля в бабушатнику за 5Кгрн і мажор з щоденними тусами - у квартирі по 1,5-2 Куе десь у Центрі
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:нічого подібного.
В дорогому сегменті мажорів повно. "Культурних", як і вся укро-бидло-їліта.
І нічого їм не доведеш.

Проте кожний залишається при своїй думці.


Факт. Уровень дохода ничего не значит, это вопрос воспитания
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сколько квартир в дорогом сегменте сдаёте?

ПС
Тусовки чаще происходят в низком сегменте, тк стесненные в средствах арендаторы не могут себе позволить тусоваться вне дома. А в сегменте выше среднего я вижу абсолютно другую картину. Исключения есть конечно, но не стоить их повторять из сообщения в сообщение, как про перенос неиминуемой гибели кржн с лета на лето
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:05

  Frant написав:
Недавно колгега Rjkz розказував, як біля якогось фешенебельного новобудного будинку мешканець-мажор побив битою "Матіз" розвізника піцци. Оце і є типовий представник групи власників чи орендарів "дорогого" сектора житла.

Да ты что. А два года назад в дешёвом сегменте арендатор убил хозяина жилья.
Можно ли сказать, что это типичный портрет арендатора дешёвого жилья ??:mrgreen:
Исключения есть всегда.
hume
 
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