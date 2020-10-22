Додано: Чет 22 жов, 2020 21:01

grape написав: Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте. Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.

Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.Пару дней назад иностранец.ПССсылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.ППСКогда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.