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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1940194119421943>
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:01

  grape написав:Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.

Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.

ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.

ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.

Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:26

  hume написав:Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.

це логічно з огляду на рівень забезпеченості орендаря - чим вищий дохід, тим вища культура в соціумі і ставлення до усього, у т.ч. - чужого майна. Хоча й винятки є у два боки - може бути мегачистюля в бабушатнику за 5Кгрн і мажор з щоденними тусами - у квартирі по 1,5-2 Куе десь у Центрі
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:нічого подібного.
В дорогому сегменті мажорів повно. "Культурних", як і вся укро-бидло-їліта.
І нічого їм не доведеш.

Проте кожний залишається при своїй думці.


Факт. Уровень дохода ничего не значит, это вопрос воспитания
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сколько квартир в дорогом сегменте сдаёте?

ПС
Тусовки чаще происходят в низком сегменте, тк стесненные в средствах арендаторы не могут себе позволить тусоваться вне дома. А в сегменте выше среднего я вижу абсолютно другую картину. Исключения есть конечно, но не стоить их повторять из сообщения в сообщение, как про перенос неиминуемой гибели кржн с лета на лето
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:05

  Frant написав:
Недавно колгега Rjkz розказував, як біля якогось фешенебельного новобудного будинку мешканець-мажор побив битою "Матіз" розвізника піцци. Оце і є типовий представник групи власників чи орендарів "дорогого" сектора житла.

Да ты что. А два года назад в дешёвом сегменте арендатор убил хозяина жилья.
Можно ли сказать, что это типичный портрет арендатора дешёвого жилья ??:mrgreen:
Исключения есть всегда.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:21

  hume написав:Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.

Многое, конечно, зависит от арендатора. В нижнесреднем сегменте арендатор может приходить домой только ночевать, тогда износ будет минимален, но главное, как мне кажется, в уровне ремонта. У дешевого линолеума и дорогой паркетной доски будет разный износ, как и у картонных самых дешевых дверей против дорогих. То же относится и к мебели и технике, которая в дешевом сегменте может для увеличения рентабельности покупаться даже б/у.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:43

  Vlad442 написав:
  hume написав:Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.

Многое, конечно, зависит от арендатора. В нижнесреднем сегменте арендатор может приходить домой только ночевать, тогда износ будет минимален, но главное, как мне кажется, в уровне ремонта. У дешевого линолеума и дорогой паркетной доски будет разный износ, как и у картонных самых дешевых дверей против дорогих. То же относится и к мебели и технике, которая в дешевом сегменте может для увеличения рентабельности покупаться даже б/у.


Все с точностью наоборот. В нижнем сегменте люди постоянно питаются и готовят дома, жарят\парят\варят и убивается кухня--а это самое дорогое. А вот в бизнесс сегменте люди питаются очень часто в ресторанах\кафе, очень часто ездят в отпуск, путешествовать и как правило дома бывают намного реже чем люди их эконом сегмента. + ко всему очень часто в бизнесс классе будет присутствовать уборщица которая будет поддерживать квартиру в чистоте, а в экономе вряд ли.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я с этим не спорю. Я сделал замечание, что лучшая выживаемость дорого сегмента это в первую очередь разный уровень ремонта и наполнения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:39

  hume написав:Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.

Это вы сравнили шампанское под икру с пивом под воблу :mrgreen:
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