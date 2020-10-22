|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:01
grape написав:
Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.
Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.
ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.
ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.
Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:12
Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:26
hume написав:
Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
це логічно з огляду на рівень забезпеченості орендаря - чим вищий дохід, тим вища культура в соціумі і ставлення до усього, у т.ч. - чужого майна. Хоча й винятки є у два боки - може бути мегачистюля в бабушатнику за 5Кгрн і мажор з щоденними тусами - у квартирі по 1,5-2 Куе десь у Центрі
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 851
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:44
Frant написав:нічого подібного.
В дорогому сегменті мажорів повно. "Культурних", як і вся укро-бидло-їліта.
І нічого їм не доведеш.
Проте кожний залишається при своїй думці.
Факт. Уровень дохода ничего не значит, это вопрос воспитания
-
Mavr
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:58
Сколько квартир в дорогом сегменте сдаёте?
ПС
Тусовки чаще происходят в низком сегменте, тк стесненные в средствах арендаторы не могут себе позволить тусоваться вне дома. А в сегменте выше среднего я вижу абсолютно другую картину. Исключения есть конечно, но не стоить их повторять из сообщения в сообщение, как про перенос неиминуемой гибели кржн с лета на лето
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:05
Frant написав:
Недавно колгега Rjkz розказував, як біля якогось фешенебельного новобудного будинку мешканець-мажор побив битою "Матіз" розвізника піцци. Оце і є типовий представник групи власників чи орендарів "дорогого" сектора житла.
Да ты что. А два года назад в дешёвом сегменте арендатор убил хозяина жилья.
Можно ли сказать, что это типичный портрет арендатора дешёвого жилья ??:mrgreen:
Исключения есть всегда.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:21
hume написав:
Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
Многое, конечно, зависит от арендатора. В нижнесреднем сегменте арендатор может приходить домой только ночевать, тогда износ будет минимален, но главное, как мне кажется, в уровне ремонта. У дешевого линолеума и дорогой паркетной доски будет разный износ, как и у картонных самых дешевых дверей против дорогих. То же относится и к мебели и технике, которая в дешевом сегменте может для увеличения рентабельности покупаться даже б/у.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7251
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:43
Vlad442 написав: hume написав:
Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
Многое, конечно, зависит от арендатора. В нижнесреднем сегменте арендатор может приходить домой только ночевать, тогда износ будет минимален, но главное, как мне кажется, в уровне ремонта. У дешевого линолеума и дорогой паркетной доски будет разный износ, как и у картонных самых дешевых дверей против дорогих. То же относится и к мебели и технике, которая в дешевом сегменте может для увеличения рентабельности покупаться даже б/у.
Все с точностью наоборот. В нижнем сегменте люди постоянно питаются и готовят дома, жарят\парят\варят и убивается кухня--а это самое дорогое. А вот в бизнесс сегменте люди питаются очень часто в ресторанах\кафе, очень часто ездят в отпуск, путешествовать и как правило дома бывают намного реже чем люди их эконом сегмента. + ко всему очень часто в бизнесс классе будет присутствовать уборщица которая будет поддерживать квартиру в чистоте, а в экономе вряд ли.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3551
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:56
Я с этим не спорю. Я сделал замечание, что лучшая выживаемость дорого сегмента это в первую очередь разный уровень ремонта и наполнения.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7251
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:39
hume написав:
Кстати, пообщались за амортизацию арендного имущества. Еще раз убедился в своей правоте, что арендная недвига уровнем выше среднего изнашивается куда медленнее, чем среднего и нижнего ценового сегмента.
Это вы сравнили шампанское под икру с пивом под воблу
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5115
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 707 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|54677
|6837396
|
П'ят 23 жов, 2020 18:49
adeges
|
|7
|19545
|
|
|129
|229323
|
|