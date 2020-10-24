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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:18
hume написав: grape написав:
Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.
Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.
ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.
ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе. Это я к тому, что
есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.
Это исключение из правил....
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Vadim V
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:21
hume написав: grape написав:
Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.
Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.Пару дней назад иностранец.
ПС
Ссылок к сожалению нет.
Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.
ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.
Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.
Ага ,знаемс , мапед не мой , я просто абъяву разместил ...
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Vadim V
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:44
Vadim V
А сколько по Вашему у нас аренда 2-3к небольших стоит в Башнях дзержинского-35, Амстердаме, Садовом и Мост-Сити ?
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барабашов
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Додано: Нед 25 жов, 2020 01:26
Прохожий написав: rjkz написав:
К чему это все?
Немцы, франзузы, англичане, американцы, турки,..., итальянцы - все ментально от нас отличаются. Только почему народ миллионами валит из Украины? Почему канадские украинцы уже хрен знает каким поколением любят нэньку из-за океана, но не хотят жить в стране с самой сольвьиной мовой, самыми красивыми вышиванками и купюрами? Они-же живут в ментально чуждой среде
подскажите откуда пишете?
из Канады?
Я например имея недвигу в Италии пишу из Киева)
наскільки пригадую, там дочка
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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