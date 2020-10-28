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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1940194119421943
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:18

  hume написав:
  grape написав:Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.

Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.

ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.

ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.

Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.

Это исключение из правил....
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:21

  hume написав:
  grape написав:Цільова аудиторія такої оренди? Для розуміння портрету такого орендаря. Якщо знаєте.

Месяц назад сняли люди с около айти. От 40ка лет.
Пару дней назад иностранец.

ПС
Ссылок к сожалению нет. Знаю о сдаче напрямую от арендодателей. Обе квартиры одних и тех же людей. Одна из них сдавалась ещё за 30 кгрн при курсе 16.

ППС
Когда то писал про знакомых которые неровно дышат к оазисау на оболони, исключительно к видовым вариантам. Когда то в середине 15ого писал про покупку ими же видовой однухи за 80 куе.

Это я к тому, что есть устойчивый спрос на такие варианты, так как максимальный простой довольно короткий как для такого сегмента.

Ага ,знаемс , мапед не мой , я просто абъяву разместил ... :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:44

Vadim V
А сколько по Вашему у нас аренда 2-3к небольших стоит в Башнях дзержинского-35, Амстердаме, Садовом и Мост-Сити ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:26

  Прохожий написав:
  rjkz написав:К чему это все?
Немцы, франзузы, англичане, американцы, турки,..., итальянцы - все ментально от нас отличаются. Только почему народ миллионами валит из Украины? Почему канадские украинцы уже хрен знает каким поколением любят нэньку из-за океана, но не хотят жить в стране с самой сольвьиной мовой, самыми красивыми вышиванками и купюрами? Они-же живут в ментально чуждой среде

подскажите откуда пишете?
из Канады?

Я например имея недвигу в Италии пишу из Киева)

наскільки пригадую, там дочка
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не знаю, на якій гілці це запитувати?
Хоч вже запитував, але ЧІТКИХ/КОНКРЕТНИХ відповідей не було!

Тож ще раз :)

При здачі квартири в економі, в новобуді(наприклад, перша здача), цікавлять наступні речі:
1) Чи потрібні штори на вікнах, чи достатньо тільки фіранок/тюлів?-чи здаєте, взагалі, з "голими вікнами"?
2) Чи потрібний мінімальний посуд?(ну там по парі різних тарілок/горняток, 2 банячки, пательню :) ?
3) Ставити тільки індукційку, чи і звичайна газова може бути?
4) Наскільки наявність балкону вплине на ціну оренди і чи, взагалі, вплине?
5) Ключі давати орендарям тільки від "нижнього" замка?
6) На кухні достатньо 2 табуретки, чи 2 крісла?

Якщо знаєте відповіді лише на 1-2 пункти, то все одно пишіть - але тільки зразу обґрунтуйте, чому так?

Наперед, всім відгунувшимся, велике дякую!!!

п. с.
Якщо ще якесь запитання згадаю, то допишу...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:33

Долярчик
Как арендатор со стажем скажу:
Если дашь свои тарелки, сковородки, шторы-будешь постоянно тревожиться и раз на три дня приезжать , проверять хорошо ли вымыты, выстираны.
Отсутствие штор даёт возможность тайно посмотреть кто в квартире, может там лишние проживают. Если этаж высокий-смотри с помощью дрона.
Если будет индукционная плита, придётся соответствующую посуду к ней покупать, а то вдруг квартирант что-то не то поставит.
Балкон нужен. Они будут там курить, а не в комнате. Там же бельё сушится. А если в комнате сушить, то это влажность, плесень и капец ремонту.
Ключи -только от нижнего. Иначе после взлома двери придётся аж 2 замка новых покупать. Помни-арендатор тупой, он сам никогда не догадается поставить новый замок( сердцевину) через неделю после заселения.
На кухню-только табурет, лучше жёсткий, из СССР, со вкручивающимися круглыми ножками Он реально крепкий, проверено временем, у меня два таких. Никаких кресел-наберутся запахов, заляпают едой, порвут.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Serg-ik написав:Долярчик
Как арендатор со стажем скажу:
Если дашь свои тарелки, сковородки, шторы-будешь постоянно тревожиться и раз на три дня приезжать , проверять хорошо ли вымыты, выстираны.
Отсутствие штор даёт возможность тайно посмотреть кто в квартире, может там лишние проживают. Если этаж высокий-смотри с помощью дрона.
Если будет индукционная плита, придётся соответствующую посуду к ней покупать, а то вдруг квартирант что-то не то поставит.
Балкон нужен. Они будут там курить, а не в комнате. Там же бельё сушится. А если в комнате сушить, то это влажность, плесень и капец ремонту.
Ключи -только от нижнего. Иначе после взлома двери придётся аж 2 замка новых покупать. Помни-арендатор тупой, он сам никогда не догадается поставить новый замок( сердцевину) через неделю после заселения.
На кухню-только табурет, лучше жёсткий, из СССР, со вкручивающимися круглыми ножками Он реально крепкий, проверено временем, у меня два таких. Никаких кресел-наберутся запахов, заляпают едой, порвут.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Дополню...по пункту 3,если плита электро, ставь газовую,баллоны с пропан бутаном будешь подвозить, лишняя копейка да и меньше пургу нести будешь на форуме...,если газовая,ставь электро(двух зонный счетчик и вырубить сможешь если арендатор задолжает)...
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:06

У мну наоборот рыг которого я подключил к сдаче своей квартиры , после моей реплики насчёт квартиранту ключи только от нижнего замка, сказал что квартирант вообще имеет право поменять личинки на свои. о_О
Я слегка в окуе.Нижний классовский замок и так не получится поменять без расшивки двери.Я не понимаю, это , что такая гарантия , что я ничего не сопру у квартирантов во время их отсутствия?!
Bolt
 
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