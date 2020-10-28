Трибека же все популярно в свое время объяснял. И про emergency рюкзак с запасом еды и воды, который должен быть у каждого лендлорда.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:25
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ні, без форс-мажорів, буду навідуватись лише 1 раз/міс.!
(але ж це сервіс для орендарів! - а це і легше здати буде і з'їзджати не дуже буде бажання)
Це - жирний тролінг
Погоджуюсь. Теж над цим думав...
Теж погоджуюсь.
Теж це думав.
Ні, ну просто сучасні табуретки пА 230-250грн/шт
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:37
Просто выше , тут на ветке , более опытные арендодатели советовали давать ключ только от нижнего замка, что бы в случае ,,терок"с арендатором можно было закрыть от него дверь.
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:37
Ну от далі сміхуйочки
А серйозно по пунктах важко відписати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:26
може взагалі антураж Флая запропонувати ?
піддон дерев"яний з душової можна буде переносити за потреби і ставити на дерев"яні ящики на кухні. Матимуть еко-стіл і постійно помитий
плиту індукційну - та ну його нафіг ... розіб"ють в перший же день, краще стару перевірену з села ...
про штори - нафіг штори і тюлі, спалять або свічкою (при економії електрики), або бичками попропалюють ...
про балкон - вибити стіну нафіг і збільшити житлову площу - зайві квадратні метри
про замок - навісний амбарний, бажано - зовнішній. випускати їх на роботу і запускати з роботи. все решта - за окрему плату
Друже Долярчик, яка ж вартість оренди ???
А якщо серйозно, то варіантів безліч, усе впирається в ціну і портрет потенційного орендаря. У Вас усе вийде.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:25
А успіх там, де добрі люди! ©
Ну от, - я ж просто хочу "зі старту" сподобатись орендарям!
Хочу дати їм хоч мінімальний сервіс! (а не ліжка на піддонах)
Хочу, щоб майже кожен орендар, зайшовши на оглядини в мою квіточку сказав: "Клааааас!" "Вав", "Ого", "Супер!"
- і посуд є
- і тюлі є(штори сам щось не хочу/не люблю)
- і шафа-купе з великим дзеркалом
- і балкон
- і сам господар приємний/добрий!
Так що -
ДумайЮ!
ДійЮ!
БагатійЮ!
п. с.
Навіть, подумую над тим, що на першу здачу вартувало б і постіль нову дати, і рушник в ванну, і рушнички на кухню, і мило, і плин до посуди.... і т. п.
- як думаєте, вартує ТАК почати свій новий, напів-пасивний бізнес?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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