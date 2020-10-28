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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1941194219431944
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:25

  Serg-ik написав:
  Bolt написав:квартиранту ключи только от нижнего замка

почему не дать квартиранту ключи от всех замков? что за манёвр?

Трибека же все популярно в свое время объяснял. И про emergency рюкзак с запасом еды и воды, который должен быть у каждого лендлорда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Serg-ik написав:Если дашь свои тарелки, сковородки, шторы-будешь постоянно тревожиться и раз на три дня приезжать , проверять хорошо ли вымыты, выстираны

Ні, без форс-мажорів, буду навідуватись лише 1 раз/міс.!
(але ж це сервіс для орендарів! - а це і легше здати буде і з'їзджати не дуже буде бажання)
  Serg-ik написав:Отсутствие штор даёт возможность тайно посмотреть кто в квартире, может там лишние проживают. Если этаж высокий-смотри с помощью дрона.

Це - жирний тролінг ;)
  Serg-ik написав:Если будет индукционная плита, придётся соответствующую посуду к ней покупать, а то вдруг квартирант что-то не то поставит

Погоджуюсь. Теж над цим думав...
  Serg-ik написав:Балкон нужен. Они будут там курить, а не в комнате. Там же бельё сушится. А если в комнате сушить, то это влажность, плесень и капец ремонту

Теж погоджуюсь.
  Serg-ik написав:Ключи -только от нижнего. Иначе после взлома двери придётся аж 2 замка новых покупать

Теж це думав.
  Serg-ik написав:На кухню-только табурет, лучше жёсткий, из СССР, со вкручивающимися круглыми ножками Он реально крепкий, проверено временем, у меня два таких. Никаких кресел-наберутся запахов, заляпают едой, порвут

Ні, ну просто сучасні табуретки пА 230-250грн/шт :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:37

  Serg-ik написав:
  Bolt написав:квартиранту ключи только от нижнего замка

почему не дать квартиранту ключи от всех замков? что за манёвр?

Просто выше , тут на ветке , более опытные арендодатели советовали давать ключ только от нижнего замка, что бы в случае ,,терок"с арендатором можно было закрыть от него дверь.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:37

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Bolt написав:квартиранту ключи только от нижнего замка

почему не дать квартиранту ключи от всех замков? что за манёвр?

Трибека же все популярно в свое время объяснял. И про emergency рюкзак с запасом еды и воды, который должен быть у каждого лендлорда.

Ну от далі сміхуйочки :)
А серйозно по пунктах важко відписати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:26

Ну от далі сміхуйочки :)
А серйозно по пунктах важко відписати?


може взагалі антураж Флая запропонувати ?

піддон дерев"яний з душової можна буде переносити за потреби і ставити на дерев"яні ящики на кухні. Матимуть еко-стіл і постійно помитий :)

плиту індукційну - та ну його нафіг ... розіб"ють в перший же день, краще стару перевірену з села ...
Зображення

про штори - нафіг штори і тюлі, спалять або свічкою (при економії електрики), або бичками попропалюють ...

про балкон - вибити стіну нафіг і збільшити житлову площу - зайві квадратні метри

про замок - навісний амбарний, бажано - зовнішній. випускати їх на роботу і запускати з роботи. все решта - за окрему плату

Друже Долярчик, яка ж вартість оренди ???

А якщо серйозно, то варіантів безліч, усе впирається в ціну і портрет потенційного орендаря. У Вас усе вийде.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:п. с.
Якщо ще якесь запитання згадаю, то допишу...

Допишите
7) В какие сроки и в каком объеме платить налог с аренды?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:25

А успіх там, де добрі люди! ©

  stas_rst написав:У Вас усе вийде

Ну от, - я ж просто хочу "зі старту" сподобатись орендарям!
Хочу дати їм хоч мінімальний сервіс! (а не ліжка на піддонах) :)
Хочу, щоб майже кожен орендар, зайшовши на оглядини в мою квіточку сказав: "Клааааас!" "Вав", "Ого", "Супер!"
- і посуд є
- і тюлі є(штори сам щось не хочу/не люблю)
- і шафа-купе з великим дзеркалом
- і балкон
- і сам господар приємний/добрий! :D

Так що -
ДумайЮ!
ДійЮ!
БагатійЮ! :D

п. с.
Навіть, подумую над тим, що на першу здачу вартувало б і постіль нову дати, і рушник в ванну, і рушнички на кухню, і мило, і плин до посуди.... і т. п.
- як думаєте, вартує ТАК почати свій новий, напів-пасивний бізнес?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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