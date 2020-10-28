Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:37
Долярчик, Вы планируете деньги зарабатывать или заниматься благотворительностью?
Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:04
Я щось не зрозумів - мені, як Флаю, тягнути з смітника старий диванчик і піддони з-під цегли?
А душ - 5-тилітровий бутиль підвішати з шнурочком? - потягнув за шнурочок - бутиль і нахилився, водичка потекла....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:07
Справедливости ради, во всех посуточных квартирах в Италии, Германии, Бельгии и Австрии, что снимал via Airbnb всегда в кухонном шкафчике, часто и в холодильнике что-то было. Во всяком случае, чай, кофе, соль, сахар, специи, масло - почти всегда. Мы этим охотно пользовались, ну и взамен оставляли что-то свое - чё жлобиться то?
Додано: Чет 29 жов, 2020 17:09
Человек прибивший пластиковую вагонку у себя в ванной вместо полок не сможет обставить арендную квартиру, чтоб людям в ней было приятно находиться.
ПС
табуретки...пздц. думал с развала совка этот предмет интерьера остался только в гаражах. На две сели, на третью накрыли.
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