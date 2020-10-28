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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1942194319441945
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:37

Долярчик, Вы планируете деньги зарабатывать или заниматься благотворительностью?
  Долярчик написав:А що?
Можна поставити по пляшечці моршинської і кока-коли :D і ще плитку шоколаду :D

Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:04

  Natt написав:Долярчик, Вы планируете деньги зарабатывать или заниматься благотворительностью?
  Долярчик написав:А що?
Можна поставити по пляшечці моршинської і кока-коли :D і ще плитку шоколаду :D

Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.

Я щось не зрозумів - мені, як Флаю, тягнути з смітника старий диванчик і піддони з-під цегли? :mrgreen:
А душ - 5-тилітровий бутиль підвішати з шнурочком? - потягнув за шнурочок - бутиль і нахилився, водичка потекла.... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:07

  Natt написав:Долярчик, Вы планируете деньги зарабатывать или заниматься благотворительностью?
  Долярчик написав:А що?
Можна поставити по пляшечці моршинської і кока-коли :D і ще плитку шоколаду :D

Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.

Справедливости ради, во всех посуточных квартирах в Италии, Германии, Бельгии и Австрии, что снимал via Airbnb всегда в кухонном шкафчике, часто и в холодильнике что-то было. Во всяком случае, чай, кофе, соль, сахар, специи, масло - почти всегда. Мы этим охотно пользовались, ну и взамен оставляли что-то свое - чё жлобиться то?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:09

  Долярчик написав:Я щось не зрозумів - мені, як Флаю, тягнути з смітника старий диванчик і піддони з-під цегли? :mrgreen:
А душ - 5-тилітровий бутиль підвішати з шнурочком? - потягнув за шнурочок - бутиль і нахилився, водичка потекла.... :mrgreen:

Человек прибивший пластиковую вагонку у себя в ванной вместо полок не сможет обставить арендную квартиру, чтоб людям в ней было приятно находиться.

ПС
табуретки...пздц. думал с развала совка этот предмет интерьера остался только в гаражах. На две сели, на третью накрыли.
hume
 
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