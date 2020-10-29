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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:37
Долярчик
, Вы планируете деньги зарабатывать или заниматься благотворительностью?
Долярчик написав:
А що?
Можна поставити по пляшечці моршинської і кока-коли
і ще плитку шоколаду
Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.
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Natt
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:04
Natt написав:Долярчик
, Вы планируете деньги зарабатывать или заниматься благотворительностью?
Долярчик написав:
А що?
Можна поставити по пляшечці моршинської і кока-коли
і ще плитку шоколаду
Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.
Я щось не зрозумів - мені, як Флаю, тягнути з смітника старий диванчик і піддони з-під цегли?
А душ - 5-тилітровий бутиль підвішати з шнурочком? - потягнув за шнурочок - бутиль і нахилився, водичка потекла....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:07
Natt написав:Долярчик
, Вы планируете деньги зарабатывать или заниматься благотворительностью?
Долярчик написав:
А що?
Можна поставити по пляшечці моршинської і кока-коли
і ще плитку шоколаду
Идите в посуточники, там и постель пригодится, и посудка. Можете еще презервативы к шоколаду с водичкой добавить - сервис, епта.
Справедливости ради, во всех посуточных квартирах в Италии, Германии, Бельгии и Австрии, что снимал via Airbnb всегда в кухонном шкафчике, часто и в холодильнике что-то было. Во всяком случае, чай, кофе, соль, сахар, специи, масло - почти всегда. Мы этим охотно пользовались, ну и взамен оставляли что-то свое - чё жлобиться то?
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sequence
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:09
Долярчик написав:
Я щось не зрозумів - мені, як Флаю, тягнути з смітника старий диванчик і піддони з-під цегли?
А душ - 5-тилітровий бутиль підвішати з шнурочком? - потягнув за шнурочок - бутиль і нахилився, водичка потекла....
Человек прибивший пластиковую вагонку у себя в ванной вместо полок не сможет обставить арендную квартиру, чтоб людям в ней было приятно находиться.
ПС
табуретки...пздц. думал с развала совка этот предмет интерьера остался только в гаражах. На две сели, на третью накрыли.
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hume
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:03
Serg-ik написав:Долярчик
Как арендатор со стажем скажу:
Если дашь свои тарелки, сковородки, шторы-будешь постоянно тревожиться и раз на три дня приезжать , проверять хорошо ли вымыты, выстираны.
Отсутствие штор даёт возможность тайно посмотреть кто в квартире, может там лишние проживают. Если этаж высокий-смотри с помощью дрона.
Если будет индукционная плита, придётся соответствующую посуду к ней покупать, а то вдруг квартирант что-то не то поставит.
Балкон нужен. Они будут там курить, а не в комнате. Там же бельё сушится. А если в комнате сушить, то это влажность, плесень и капец ремонту.
Ключи -только от нижнего. Иначе после взлома двери придётся аж 2 замка новых покупать. Помни-арендатор тупой, он сам никогда не догадается поставить новый замок( сердцевину) через неделю после заселения.
На кухню-только табурет, лучше жёсткий, из СССР, со вкручивающимися круглыми ножками Он реально крепкий, проверено временем, у меня два таких. Никаких кресел-наберутся запахов, заляпают едой, порвут.
К сожалению , Ваш стёб, это укрореалии .
Арендатор не тупой, но хитросделанный , свою посуду и микроволновку будет беречь и лелеять а "кровосиси" засрёт и будут ссцуко доказывать шо так и было...
.
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Vadim V
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:07
Долярчик написав:
Ну от, - я ж просто хочу "зі старту" сподобатись орендарям!
Ни в коем случае не стремитесь к этому , залезут на голову и будут срать свысока....
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Vadim V
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:19
Долярчик написав:
А що?
Можна поставити по пляшечці моршинської і кока-коли
і ще плитку шоколаду
Баксик , не тупи и не развращай арендаторов, это не для длительной аренды , не зачтётся.
При съезде арендаторов будешь стирать сам шторы и отмывать сковородки и печьки или идти на рожён и забирать из задатка , чем больше ихних вещей и меньше арендодателя, тем лучше арендаторы .
У нормальных арендаторов на длительный период
:- своя посуда , микроволновка , пылесос , всё постельное бельё, плечики ,совки , веники..., вплоть до некоторой мебели.
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Vadim V
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:31
Нє, ну просто "зі старту" мене почали тролити, то я і включив "взаємність"
Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:46
Vadim V написав:
К сожалению , Ваш стёб, это укрореалии .
Арендатор не тупой, но хитросделанный , свою посуду и микроволновку будет беречь и лелеять а "кровосиси" засрёт и будут ссцуко доказывать шо так и было...
.
Где вы таких арендаторов находите?
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UA
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Додано: Чет 29 жов, 2020 19:50
UA написав: Vadim V написав:
К сожалению , Ваш стёб, это укрореалии .
Арендатор не тупой, но хитросделанный , свою посуду и микроволновку будет беречь и лелеять а "кровосиси" засрёт и будут ссцуко доказывать шо так и было...
.
Где вы таких арендаторов находите?
Здесь (в Україні), к сожалению , но есть и другие , но у них свои тараканы...
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Vadim V
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