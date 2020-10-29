Как арендатор со стажем скажу:Если дашь свои тарелки, сковородки, шторы-будешь постоянно тревожиться и раз на три дня приезжать , проверять хорошо ли вымыты, выстираны.Отсутствие штор даёт возможность тайно посмотреть кто в квартире, может там лишние проживают. Если этаж высокий-смотри с помощью дрона.Если будет индукционная плита, придётся соответствующую посуду к ней покупать, а то вдруг квартирант что-то не то поставит.Балкон нужен. Они будут там курить, а не в комнате. Там же бельё сушится. А если в комнате сушить, то это влажность, плесень и капец ремонту.Ключи -только от нижнего. Иначе после взлома двери придётся аж 2 замка новых покупать. Помни-арендатор тупой, он сам никогда не догадается поставить новый замок( сердцевину) через неделю после заселения.На кухню-только табурет, лучше жёсткий, из СССР, со вкручивающимися круглыми ножками Он реально крепкий, проверено временем, у меня два таких. Никаких кресел-наберутся запахов, заляпают едой, порвут.