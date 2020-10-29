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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1943194419451946
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик написав:Нє, ну просто "зі старту" мене почали тролити, то я і включив "взаємність" :mrgreen:

Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?
Долярчик, просто купи юпі замість коли, шоколадку можна Рошен Альонка, на Моршинську не траться , візьми пляшку і набери з крана. Всерівно дякую не скажуть.

А по суті - чим менше уваги усі-пусі, тим більше будуть берегти твою «квіточку».

Кухня в зборі, шафа купе, двоспальна софа а-ля єврокнижка і адьйос мучачос.

Решта - після заїзду як велике благо :) тоді будуть вдячні !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:27

  Долярчик написав:Хочу, щоб майже кожен орендар, зайшовши на оглядини в мою квіточку сказав: "Клааааас!" "Вав", "Ого", "Супер!"

Скорее всего скажут: "О, что-то дороговато, может, скинете тысячу?"
Natt
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