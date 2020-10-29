Долярчик, просто купи юпі замість коли, шоколадку можна Рошен Альонка, на Моршинську не траться , візьми пляшку і набери з крана. Всерівно дякую не скажуть.Долярчик написав:Нє, ну просто "зі старту" мене почали тролити, то я і включив "взаємність"
Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?
А по суті - чим менше уваги усі-пусі, тим більше будуть берегти твою «квіточку».
Кухня в зборі, шафа купе, двоспальна софа а-ля єврокнижка і адьйос мучачос.
Решта - після заїзду як велике благо тоді будуть вдячні !