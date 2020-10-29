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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1943194419451946
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик написав:Нє, ну просто "зі старту" мене почали тролити, то я і включив "взаємність" :mrgreen:

Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?
Долярчик, просто купи юпі замість коли, шоколадку можна Рошен Альонка, на Моршинську не траться , візьми пляшку і набери з крана. Всерівно дякую не скажуть.

А по суті - чим менше уваги усі-пусі, тим більше будуть берегти твою «квіточку».

Кухня в зборі, шафа купе, двоспальна софа а-ля єврокнижка і адьйос мучачос.

Решта - після заїзду як велике благо :) тоді будуть вдячні !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:27

  Долярчик написав:Хочу, щоб майже кожен орендар, зайшовши на оглядини в мою квіточку сказав: "Клааааас!" "Вав", "Ого", "Супер!"

Скорее всего скажут: "О, что-то дороговато, может, скинете тысячу?"
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  stas_rst написав:Решта - після заїзду як велике благо тоді будуть вдячні

Все то так, але от візьмемо пункт "штори"
Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно!
Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.

А Ви лише тролите і юпі розводите у ванні води :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:22

  Долярчик написав:
  stas_rst написав:Решта - після заїзду як велике благо тоді будуть вдячні

Все то так, але от візьмемо пункт "штори"
Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно!
Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.

А Ви лише тролите і юпі розводите у ванні води :D

Баксик , ты или черезчур умный или слишком тупой , больше на твои вопросы не реагирую , допобачення! :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно!
Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.

помню флай рассказывал что в съемном полуподвале в Щецыне у него "на викнах булы натягнуты кулькы"
рассмотрите такой вариант

в свое время на форуме был персонаж йцукен, так он рассказывал с упоением что на съемных квартирах очень любил "метить занавески"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:28

  Долярчик написав:Все то так, але от візьмемо пункт "штори"
Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно!
Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.

:shock: Разрыв шаблона. Шторы - дорого, зато купить постельку, посудку и т.д. дорогому арендатору - это мы можем, это нам не дорого.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:44

  Vadim V написав:
  UA написав:Где вы таких арендаторов находите?

Здесь (в Україні), к сожалению , но есть и другие , но у них свои тараканы...

Научитесь отсеивать социопатов. Это несложно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:51

  Natt написав:
  Долярчик написав:Хочу, щоб майже кожен орендар, зайшовши на оглядини в мою квіточку сказав: "Клааааас!" "Вав", "Ого", "Супер!"

Скорее всего скажут: "О, что-то дороговато, может, скинете тысячу?"

А якщо в оголошенні, вкажу чітко -" ціна, наприклад, 8300грн/міс +КП, БЕЗ торгу!" :)
Чи ріелтору скажу, що ціна ОСТАТОЧНА(перший раз, мабуть, буду через ріелтора здавати) і ріелтор буде зразу приводити орендарів налаштованих на те, що господар хоче тільки 8300грн! :D

Ну, а там, якщо протягом 3-4х днів не здастся, то буду спускати ціну на 300грн :mrgreen:

Чи як правильно?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:54

Вы еще ничего не купили, а уже такие вопросы задаете. Всему свое время.
З.Ы. Можете сказать, что лично постель выбирали, так что ни копейки не спустите!
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Баксик , ты или черезчур умный

Без "или", просто занадто розумний!

Просто бачу на всіх оголошеннях, що штори є, а вони мене просто дратують!
Але і без шторів - не комільфо буде для орендарів!

п. с.
Якщо що, то в мене ролети.
Але на орендовану - вони ЗОВСІМ не підходять, так як дороговаті, а ГОЛОВНЕ - ЛАМКІ/ніжні!(легко можна зламати)

п. с. 2
Якщо щось, то я собі встановив Польські, "день/ніч"!
Отакі
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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