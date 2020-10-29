Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Решта - після заїзду як велике благо тоді будуть вдячні
Все то так, але от візьмемо пункт "штори" Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно! Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.
А Ви лише тролите і юпі розводите у ванні води
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
stas_rst написав:Решта - після заїзду як велике благо тоді будуть вдячні
Все то так, але от візьмемо пункт "штори" Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно! Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.
А Ви лише тролите і юпі розводите у ванні води
Баксик , ты или черезчур умный или слишком тупой , больше на твои вопросы не реагирую , допобачення!
Долярчик написав:Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно! Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.
помню флай рассказывал что в съемном полуподвале в Щецыне у него "на викнах булы натягнуты кулькы" рассмотрите такой вариант
в свое время на форуме был персонаж йцукен, так он рассказывал с упоением что на съемных квартирах очень любил "метить занавески"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Долярчик написав:Все то так, але от візьмемо пункт "штори" Зараз багато новобудов "вікна-в-вікна" і, якщо буде без штор - то реально буде "все, як на долоні" і орендарям буде некомфортно! Але, штори і дорогі, і їх легко знищити - тому й запитую про це.
Разрыв шаблона. Шторы - дорого, зато купить постельку, посудку и т.д. дорогому арендатору - это мы можем, это нам не дорого.
Долярчик написав:Хочу, щоб майже кожен орендар, зайшовши на оглядини в мою квіточку сказав: "Клааааас!" "Вав", "Ого", "Супер!"
Скорее всего скажут: "О, что-то дороговато, может, скинете тысячу?"
А якщо в оголошенні, вкажу чітко -" ціна, наприклад, 8300грн/міс +КП, БЕЗ торгу!" Чи ріелтору скажу, що ціна ОСТАТОЧНА(перший раз, мабуть, буду через ріелтора здавати) і ріелтор буде зразу приводити орендарів налаштованих на те, що господар хоче тільки 8300грн!
Ну, а там, якщо протягом 3-4х днів не здастся, то буду спускати ціну на 300грн
Чи як правильно?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Просто бачу на всіх оголошеннях, що штори є, а вони мене просто дратують! Але і без шторів - не комільфо буде для орендарів!
п. с. Якщо що, то в мене ролети. Але на орендовану - вони ЗОВСІМ не підходять, так як дороговаті, а ГОЛОВНЕ - ЛАМКІ/ніжні!(легко можна зламати)
п. с. 2 Якщо щось, то я собі встановив Польські, "день/ніч"! Отакі
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!