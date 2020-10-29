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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1944194519461947
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27

Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  Natt написав:Вы еще ничего не купили, а уже такие вопросы задаете. Всему свое время

Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати :)
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!

Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:50

  Долярчик написав:
  Natt написав:Вы еще ничего не купили, а уже такие вопросы задаете. Всему свое время

Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати :)
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!

Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D

Долярек за рік лендлорд...всі заповажають. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:56

  Долярчик написав:Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати :)
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!

Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D

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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Квесторе_поверніться написав:Долярек за рік лендлорд...всі заповажають.

Вступлю в клуб лендлордів - подивлюсь із середини, як це воно.... мучитись, щоразу накладаючи червону ікру на хлібчик і лаяти владу, що чорну ікру можу собі дозволити лише раз на місяць! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ні, ну якщо буде справді кепсько, то можу продати ту квартиру і поїхати до Польщі на трускавки :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлень: 8824
З нами з: 19.10.15
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