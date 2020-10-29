Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!
Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27
Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!
Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:50
Долярек за рік лендлорд...всі заповажають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:56
Додано: Чет 29 жов, 2020 23:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вступлю в клуб лендлордів - подивлюсь із середини, як це воно.... мучитись, щоразу накладаючи червону ікру на хлібчик і лаяти владу, що чорну ікру можу собі дозволити лише раз на місяць!
Ні, ну якщо буде справді кепсько, то можу продати ту квартиру і поїхати до Польщі на трускавки
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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