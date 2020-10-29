Додано: П'ят 30 жов, 2020 02:17

Долярчик написав: Не знаю, на якій гілці це запитувати?

Хоч вже запитував, але ЧІТКИХ/КОНКРЕТНИХ відповідей не було!



Тож ще раз



При здачі квартири в економі, в новобуді(наприклад, перша здача), цікавлять наступні речі:

1) Чи потрібні штори на вікнах, чи достатньо тільки фіранок/тюлів?-чи здаєте, взагалі, з "голими вікнами"?

2) Чи потрібний мінімальний посуд?(ну там по парі різних тарілок/горняток, 2 банячки, пательню ?

3) Ставити тільки індукційку, чи і звичайна газова може бути?

4) Наскільки наявність балкону вплине на ціну оренди і чи, взагалі, вплине?

5) Ключі давати орендарям тільки від "нижнього" замка?

6) На кухні достатньо 2 табуретки, чи 2 крісла?



Якщо знаєте відповіді лише на 1-2 пункти, то все одно пишіть - але тільки зразу обґрунтуйте, чому так?



Наперед, всім відгунувшимся, велике дякую!!!



п. с.

Якщо ще якесь запитання згадаю, то допишу... Не знаю, на якій гілці це запитувати?Хоч вже запитував, але ЧІТКИХ/КОНКРЕТНИХ відповідей не було!Тож ще разПри здачі квартири в економі, в новобуді(наприклад, перша здача), цікавлять наступні речі:1) Чи потрібні штори на вікнах, чи достатньо тільки фіранок/тюлів?-чи здаєте, взагалі, з "голими вікнами"?2) Чи потрібний мінімальний посуд?(ну там по парі різних тарілок/горняток, 2 банячки, пательню3) Ставити тільки індукційку, чи і звичайна газова може бути?4) Наскільки наявність балкону вплине на ціну оренди і чи, взагалі, вплине?5) Ключі давати орендарям тільки від "нижнього" замка?6) На кухні достатньо 2 табуретки, чи 2 крісла?Якщо знаєте відповіді лише на 1-2 пункти, то все одно пишіть - але тільки зразу обґрунтуйте, чому так?Наперед, всім відгунувшимся, велике дякую!!!п. с.Якщо ще якесь запитання згадаю, то допишу...

знімав колись багато житла для себе,1 - залежить що за вікнами, якщо інші вікна то треба штори2 - посуд бажано трохи (кілька кастрюль), тарілки - коштують копійки3 - байдуже, головне щоб вмонтована поверхня, окремостояча дуже здешевлює квартирубалкон4 - важливо не балкон а місце для сушіння одягу, якщо є як у ванній сушити зручно - то пофіг на балкон. враховучи карантин - балкон не буде зайвим5 - завжди мав всі включі, власників квартир бачив при поселенні і виселенні. раз в 1-3 роки6 - не достатньо, 4-5 бажаноще 7 - сантехніка зразу видає чи це "жлоб ремонт" чи щось нормальне, або гарний підлоговий унітаз або підвісний. акційна раковина з вбудовано тумбою з епіцентру - теж. і вийде з ладу вона максимум за рік, навіть при макмимально бережному користуванні.більшість меблів і ту ж кухню - беріть з IKEA, Jysk (можна і б/в на ОЛХ) і орендарі будуть задоволені і квартира виглядатиме круто, плюс якщо щось зламають то легко відкуплять таке ж