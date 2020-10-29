RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1944194519461947
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:27

Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  Natt написав:Вы еще ничего не купили, а уже такие вопросы задаете. Всему свое время

Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати :)
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!

Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8823
З нами з: 19.10.15
Подякував: 544 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:50

  Долярчик написав:
  Natt написав:Вы еще ничего не купили, а уже такие вопросы задаете. Всему свое время

Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати :)
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!

Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D

Долярек за рік лендлорд...всі заповажають. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34931
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:56

  Долярчик написав:Ще, як мінімум, пів року тут буду такі питання задавати :)
- поки куплю(до кінця року)
- поки добудують(десь до літа)
- поки ремонт зроблю...
Так, ще купа часу, але час швидко плине!

Так що я ВЖЕ -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ! :D

Думкою
UA
 
Повідомлень: 5133
З нами з: 19.07.08
Подякував: 714 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 23:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Квесторе_поверніться написав:Долярек за рік лендлорд...всі заповажають.

Вступлю в клуб лендлордів - подивлюсь із середини, як це воно.... мучитись, щоразу накладаючи червону ікру на хлібчик і лаяти владу, що чорну ікру можу собі дозволити лише раз на місяць! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ні, ну якщо буде справді кепсько, то можу продати ту квартиру і поїхати до Польщі на трускавки :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8823
З нами з: 19.10.15
Подякував: 544 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 02:05

  Долярчик написав:
  Vadim V написав:Баксик , ты или черезчур умный

Без "или", просто занадто розумний!

Просто бачу на всіх оголошеннях, що штори є, а вони мене просто дратують!
Але і без шторів - не комільфо буде для орендарів!

п. с.
Якщо що, то в мене ролети.
Але на орендовану - вони ЗОВСІМ не підходять, так як дороговаті, а ГОЛОВНЕ - ЛАМКІ/ніжні!(легко можна зламати)

п. с. 2
Якщо щось, то я собі встановив Польські, "день/ніч"!
Отакі
Зображення

8300грн у Львові не мінімальна ціна за оренду, і жити в "жлоб ремонті" за такі гроші люди не хочуть. хочете ціну 8-10 тис то будьте добрі робити адекватний ремонт
dinozavrik
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 24.11.13
Подякував: 293 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 02:17

  Долярчик написав:Не знаю, на якій гілці це запитувати?
Хоч вже запитував, але ЧІТКИХ/КОНКРЕТНИХ відповідей не було!

Тож ще раз :)

При здачі квартири в економі, в новобуді(наприклад, перша здача), цікавлять наступні речі:
1) Чи потрібні штори на вікнах, чи достатньо тільки фіранок/тюлів?-чи здаєте, взагалі, з "голими вікнами"?
2) Чи потрібний мінімальний посуд?(ну там по парі різних тарілок/горняток, 2 банячки, пательню :) ?
3) Ставити тільки індукційку, чи і звичайна газова може бути?
4) Наскільки наявність балкону вплине на ціну оренди і чи, взагалі, вплине?
5) Ключі давати орендарям тільки від "нижнього" замка?
6) На кухні достатньо 2 табуретки, чи 2 крісла?

Якщо знаєте відповіді лише на 1-2 пункти, то все одно пишіть - але тільки зразу обґрунтуйте, чому так?

Наперед, всім відгунувшимся, велике дякую!!!

п. с.
Якщо ще якесь запитання згадаю, то допишу...

знімав колись багато житла для себе,
1 - залежить що за вікнами, якщо інші вікна то треба штори
2 - посуд бажано трохи (кілька кастрюль), тарілки - коштують копійки
3 - байдуже, головне щоб вмонтована поверхня, окремостояча дуже здешевлює квартирубалкон
4 - важливо не балкон а місце для сушіння одягу, якщо є як у ванній сушити зручно - то пофіг на балкон. враховучи карантин - балкон не буде зайвим
5 - завжди мав всі включі, власників квартир бачив при поселенні і виселенні. раз в 1-3 роки
6 - не достатньо, 4-5 бажано

ще 7 - сантехніка зразу видає чи це "жлоб ремонт" чи щось нормальне, або гарний підлоговий унітаз або підвісний. акційна раковина з вбудовано тумбою з епіцентру - теж. і вийде з ладу вона максимум за рік, навіть при макмимально бережному користуванні.

більшість меблів і ту ж кухню - беріть з IKEA, Jysk (можна і б/в на ОЛХ) і орендарі будуть задоволені і квартира виглядатиме круто, плюс якщо щось зламають то легко відкуплять таке ж
dinozavrik
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 24.11.13
Подякував: 293 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:33

  dinozavrik написав:ще 7 - сантехніка зразу видає чи це "жлоб ремонт" чи щось нормальне, або гарний підлоговий унітаз або підвісний. акційна раковина з вбудовано тумбою з епіцентру - теж. і вийде з ладу вона максимум за рік, навіть при макмимально бережному користуванні.

По сантехнике: Знаю сантехника узко специализирующегося на обслуживании унитазов инсталляций. Если коротко - он лет за 5-6 на свою двуху с ремонтом на ПОХе заработал. В свое время на ОЛХ было аж два мастера на весь Киев по ремонту инсталляций. ЖЕКовские сантехники до сих пор смотрят на них с подозрением.

Думаете квартиранты при заселении высматривают умывальник Jacob Delafon ли стоит в ванной?

  dinozavrik написав:більшість меблів і ту ж кухню - беріть з IKEA, Jysk (можна і б/в на ОЛХ) і орендарі будуть задоволені і квартира виглядатиме круто, плюс якщо щось зламають то легко відкуплять таке ж

Недорогая IKEA, Jysk продукция мягко говоря отстойного качества.
UA
 
Повідомлень: 5133
З нами з: 19.07.08
Подякував: 714 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:37

  Долярчик написав:[q
Вступлю в клуб лендлордів - подивлюсь із середини, як це воно.... мучитись, щоразу накладаючи червону ікру на хлібчик і лаяти владу, що чорну ікру можу собі дозволити лише раз на місяць! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:

Завидую. Наверное и работу бросишь? Будешь к арендатору ходить проверять свои кастрюли
hume
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:08

  UA написав:
  dinozavrik написав:ще 7 - сантехніка зразу видає чи це "жлоб ремонт" чи щось нормальне, або гарний підлоговий унітаз або підвісний. акційна раковина з вбудовано тумбою з епіцентру - теж. і вийде з ладу вона максимум за рік, навіть при макмимально бережному користуванні.

По сантехнике: Знаю сантехника узко специализирующегося на обслуживании унитазов инсталляций. Если коротко - он лет за 5-6 на свою двуху с ремонтом на ПОХе заработал. В свое время на ОЛХ было аж два мастера на весь Киев по ремонту инсталляций. ЖЕКовские сантехники до сих пор смотрят на них с подозрением.

Думаете квартиранты при заселении высматривают умывальник Jacob Delafon ли стоит в ванной?

  dinozavrik написав:більшість меблів і ту ж кухню - беріть з IKEA, Jysk (можна і б/в на ОЛХ) і орендарі будуть задоволені і квартира виглядатиме круто, плюс якщо щось зламають то легко відкуплять таке ж

Недорогая IKEA, Jysk продукция мягко говоря отстойного качества.

Не видивляються дорогі раковини, але акційні раковини з тумбою з епіцентру видно за кілометр. Окремостоячий теж нормально - але з плавним опуском кришки і нормальним виглядом. В ціні між самим дешевим і нормальним 2-3 тис грн, але враження від квартири можуть бути зіпсовані зовсім.

Про Ікеа та Jysk - столи, стільці, ліжка, освітлення, тумби під ТВ - чудово служать багато років, взагалі без нарікань
dinozavrik
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 24.11.13
Подякував: 293 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1944194519461947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5510, 5511, 5512
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
55117 6909733
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 13:52
baraka
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229580
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90580)
30.10.2020 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.