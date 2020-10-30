Додано: Суб 31 жов, 2020 10:33

dinozavrik написав: 8300грн у Львові не мінімальна ціна за оренду, і жити в "жлоб ремонті" за такі гроші люди не хочуть. хочете ціну 8-10 тис то будьте добрі робити адекватний ремонт 8300грн у Львові не мінімальна ціна за оренду, і жити в "жлоб ремонті" за такі гроші люди не хочуть. хочете ціну 8-10 тис то будьте добрі робити адекватний ремонт

dinozavrik написав: 1 - залежить що за вікнами, якщо інші вікна то треба штори 1 - залежить що за вікнами, якщо інші вікна то треба штори

dinozavrik написав: 3 - байдуже, головне щоб вмонтована поверхня, окремостояча дуже здешевлює квартиру 3 - байдуже, головне щоб вмонтована поверхня, окремостояча дуже здешевлює квартиру

dinozavrik написав: 4 - важливо не балкон а місце для сушіння одягу, якщо є як у ванній сушити зручно - то пофіг на балкон. враховучи карантин - балкон не буде зайвим 4 - важливо не балкон а місце для сушіння одягу, якщо є як у ванній сушити зручно - то пофіг на балкон. враховучи карантин - балкон не буде зайвим

dinozavrik написав: 5 - завжди мав всі включі, власників квартир бачив при поселенні і виселенні. раз в 1-3 роки 5 - завжди мав всі включі, власників квартир бачив при поселенні і виселенні. раз в 1-3 роки

dinozavrik написав: 6 - не достатньо, 4-5 бажано 6 - не достатньо, 4-5 бажано

Тут при "жлоб/ремонті" не айс виходить по дохідності, а ви ще хочете "ще вкинути бабла в ремонт!"Має бути дешево і гарно!Просто, майже всюди, по оголошеннях бачу, що штори є!А гарні/нормальні штори+тюлі теж винесуть 3-4тис. з нормальним карнизом!Тому просто запитую, чи вартує викидати ті гроші, чи може бути і без штор?Ну, тоді можна лише поверхню(наприклад, індукційку - вона більш безпечнішша) і духовки не потрібно? Чи потрібно?Кажуть досвідчені лендлорди, що як правило, нею орендарі НЕ користуються!То знову ж таки - навіщо на це викидати гроші?Якщо балкону немає і електросушки у ванні немає, то достатньо буде підвісну сушку(яка на шнурочку опускається) прикріпити до стелі?Чи якій визід з цієї ситуації, так як електросушка може і не поміститись(та й знову - зайві кошти)Ні, ну тут я категорично проти!При бажанні орендаря, я буду не проти, щоб він замінив серцевину нижнього, але від верхнього - ключі нехай будуть лише в мене!Для чого так багато?А якщо це кухня-студія і там ще диван є? - то достатньо 2?І ви не уточнили, чи це мають бути крісла, чи табуретки?