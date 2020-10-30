У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать.
Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?..
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16
Він потім напише: це я пошутив шоп тєма не заглохла
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Все зависит от общего уровня ремонта, наверное. По своему опыту могу сказать, что очень мало арендаторов отличат распродажную дешевую сантехнику из Эпицентра от дорогой. Даже я сейчас поставил себе недорогую распродажную раковину и унитаз из Эпика. Пользуюсь, полет нормальный. Разницы с дорогими, которые стояли раньше, не ощущаю.
Когда вы будете по другую сторону баррикад, вы поймете, что увеличить прибыль можно и нужно не только выжимая максимум по цене, а и вкладывая разумный минимум по наполнению. Оно должно быть крепким, чтобы его не ушатали, хорошо подобранным с точки зрения эргономики, выглядеть свежо и стоить недорого. Ни Мерседес, ни Таврия, а условный Ланос.
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