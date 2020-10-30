RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1945194619471948
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?

У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать.
Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?..
Vlad442
 
Повідомлень: 7267
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?

У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать.
Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?..

Він потім напише: це я пошутив шоп тєма не заглохла
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21926
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  dinozavrik написав:ще 7 - сантехніка зразу видає чи це "жлоб ремонт" чи щось нормальне, або гарний підлоговий унітаз або підвісний. акційна раковина з вбудовано тумбою з епіцентру - теж. і вийде з ладу вона максимум за рік, навіть при макмимально бережному користуванні.

Все зависит от общего уровня ремонта, наверное. По своему опыту могу сказать, что очень мало арендаторов отличат распродажную дешевую сантехнику из Эпицентра от дорогой. Даже я сейчас поставил себе недорогую распродажную раковину и унитаз из Эпика. Пользуюсь, полет нормальный. Разницы с дорогими, которые стояли раньше, не ощущаю.
Когда вы будете по другую сторону баррикад, вы поймете, что увеличить прибыль можно и нужно не только выжимая максимум по цене, а и вкладывая разумный минимум по наполнению. Оно должно быть крепким, чтобы его не ушатали, хорошо подобранным с точки зрения эргономики, выглядеть свежо и стоить недорого. Ни Мерседес, ни Таврия, а условный Ланос.
Vlad442
 
Повідомлень: 7267
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать

Ну так, я тут на 90, чи на 95% тролю/розважаюсь :) але, інколи, і щось на тих 5-10% СЕРЙОЗНО пишу/запитую! :)
Чи це вже з цього ніка нічого серйозного не запитувати, а питати з "нової учьотки"? :D
  Vlad442 написав:Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?

Так, я наче, і скромно запитав...
Просто, після сплошного тролізму, як я ще мав запитувати/просити???!

Ну от, якщо я Вас попрошу мені відповісти на усі ці пункти(можна в приват) - так як вважаю/вважав(?), що Ви тут один з адекватних форумчан - Ви погодитесь?
Чи почнете тролити, чи казати "консультації платні"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8826
З нами з: 19.10.15
Подякував: 544 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:18

  Vlad442 написав:Все зависит от общего уровня ремонта, наверное. По своему опыту могу сказать, что очень мало арендаторов отличат распродажную дешевую сантехнику из Эпицентра от дорогой. Даже я сейчас поставил себе недорогую распродажную раковину и унитаз из Эпика. Пользуюсь, полет нормальный. Разницы с дорогими, которые стояли раньше, не ощущаю.
Когда вы будете по другую сторону баррикад, вы поймете, что увеличить прибыль можно и нужно не только выжимая максимум по цене, а и вкладывая разумный минимум по наполнению. Оно должно быть крепким, чтобы его не ушатали, хорошо подобранным с точки зрения эргономики, выглядеть свежо и стоить недорого. Ни Мерседес, ни Таврия, а условный Ланос.

Ремонт должен базироваться на трех принципах:
1. Делаем качественно разводку сантехники, ставим нормальные редукторы, краны + электромонтаж по всем правилам, нормальными материалами.
2. Всё остальное должно быть не самым дешевым (некачественным), но и переплачивать за писк моды не стоит.
3. Всё должно легко и быстро заменятся на новое (восстанавливаться) (кроме сантех и электро разводки естественно :D )
UA
 
Повідомлень: 5139
З нами з: 19.07.08
Подякував: 713 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1945194619471948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5515, 5516, 5517
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
55165 6919223
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 13:26
proftpd66
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.