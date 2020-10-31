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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1946194719481949>
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?

У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать.
Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?..
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Ще раз кажу - невже так важко СЕРЙОЗНО/БЕЗ ТРОЛІЗМУ відповісти по пунктах і обґрунтувати "чому саме так"?

У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать.
Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?..

Він потім напише: це я пошутив шоп тєма не заглохла
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  dinozavrik написав:ще 7 - сантехніка зразу видає чи це "жлоб ремонт" чи щось нормальне, або гарний підлоговий унітаз або підвісний. акційна раковина з вбудовано тумбою з епіцентру - теж. і вийде з ладу вона максимум за рік, навіть при макмимально бережному користуванні.

Все зависит от общего уровня ремонта, наверное. По своему опыту могу сказать, что очень мало арендаторов отличат распродажную дешевую сантехнику из Эпицентра от дорогой. Даже я сейчас поставил себе недорогую распродажную раковину и унитаз из Эпика. Пользуюсь, полет нормальный. Разницы с дорогими, которые стояли раньше, не ощущаю.
Когда вы будете по другую сторону баррикад, вы поймете, что увеличить прибыль можно и нужно не только выжимая максимум по цене, а и вкладывая разумный минимум по наполнению. Оно должно быть крепким, чтобы его не ушатали, хорошо подобранным с точки зрения эргономики, выглядеть свежо и стоить недорого. Ни Мерседес, ни Таврия, а условный Ланос.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать

Ну так, я тут на 90, чи на 95% тролю/розважаюсь :) але, інколи, і щось на тих 5-10% СЕРЙОЗНО пишу/запитую! :)
Чи це вже з цього ніка нічого серйозного не запитувати, а питати з "нової учьотки"? :D
  Vlad442 написав:Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?

Так, я наче, і скромно запитав...
Просто, після сплошного тролізму, як я ще мав запитувати/просити???!

Ну от, якщо я Вас попрошу мені відповісти на усі ці пункти(можна в приват) - так як вважаю/вважав(?), що Ви тут один з адекватних форумчан - Ви погодитесь?
Чи почнете тролити, чи казати "консультації платні"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:18

  Vlad442 написав:Все зависит от общего уровня ремонта, наверное. По своему опыту могу сказать, что очень мало арендаторов отличат распродажную дешевую сантехнику из Эпицентра от дорогой. Даже я сейчас поставил себе недорогую распродажную раковину и унитаз из Эпика. Пользуюсь, полет нормальный. Разницы с дорогими, которые стояли раньше, не ощущаю.
Когда вы будете по другую сторону баррикад, вы поймете, что увеличить прибыль можно и нужно не только выжимая максимум по цене, а и вкладывая разумный минимум по наполнению. Оно должно быть крепким, чтобы его не ушатали, хорошо подобранным с точки зрения эргономики, выглядеть свежо и стоить недорого. Ни Мерседес, ни Таврия, а условный Ланос.

Ремонт должен базироваться на трех принципах:
1. Делаем качественно разводку сантехники, ставим нормальные редукторы, краны + электромонтаж по всем правилам, нормальными материалами.
2. Всё остальное должно быть не самым дешевым (некачественным), но и переплачивать за писк моды не стоит.
3. Всё должно легко и быстро заменятся на новое (восстанавливаться) (кроме сантех и электро разводки естественно :D )
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:19

1. Сейчас трудно сделать некачественную разводку сантехники/электрики. Есть стандартные недорогие решения, которые работают долго и без проблем. Криво спаянный полипропилен стоит уже много лет как пример одного из моих первых ремонтов и ничего. У технологии огромная дуракоустойчивость. По электрике алюминиевая проводка стоит уже по 50-60 лет и тянет кондиционеры, микроволновки, стиралки. Медь 2,5, даже китайская, даже на скрутках будет работать вечно.
2. Я уже написал, что Ланос, а не Мерседес или Таврия. Гнаться за самым дешевым не стоит, потому что квартира должна производить впечатление. В том же Эпике есть убого дешево выглядящие кухни, а есть на несколько тыс дороже, а выглядят дорого.
3. Я стараюсь не прятать трубы в штробы, лучше поставить какую-нибудь тумбу или короб. Сантехника тоже должна легко меняться/ремонтироваться. Электроразводку можно сделать по потолку и скрыть подвесным потолком. Если стены покрашены (особенно белой или светлой краской), то отремонтировать или добавить новую точку просто - проштробили с пылесосом даже в жилой квартире, затянули, покрасили в тот же цвет.
Поэтому и электро, и сантех проводка тоже лучше чтобы были максимально легко заменяемы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:Ну от, якщо я Вас попрошу мені відповісти на усі ці пункти(можна в приват) - так як вважаю/вважав(?), що Ви тут один з адекватних форумчан - Ви погодитесь?
Чи почнете тролити, чи казати "консультації платні"?

Я обсуждаю интересные мне вещи, а проводить ликбез не интересно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:32

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Ну от, якщо я Вас попрошу мені відповісти на усі ці пункти(можна в приват) - так як вважаю/вважав(?), що Ви тут один з адекватних форумчан - Ви погодитесь?
Чи почнете тролити, чи казати "консультації платні"?

Я обсуждаю интересные мне вещи, а проводить ликбез не интересно.

А можна почути хоча б три речі, які вам цікаві?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:39

  Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?

это марнотратство, вполне достаточно 1,5
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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