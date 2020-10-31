Додано: Суб 31 жов, 2020 21:19

1. Сейчас трудно сделать некачественную разводку сантехники/электрики. Есть стандартные недорогие решения, которые работают долго и без проблем. Криво спаянный полипропилен стоит уже много лет как пример одного из моих первых ремонтов и ничего. У технологии огромная дуракоустойчивость. По электрике алюминиевая проводка стоит уже по 50-60 лет и тянет кондиционеры, микроволновки, стиралки. Медь 2,5, даже китайская, даже на скрутках будет работать вечно.

2. Я уже написал, что Ланос, а не Мерседес или Таврия. Гнаться за самым дешевым не стоит, потому что квартира должна производить впечатление. В том же Эпике есть убого дешево выглядящие кухни, а есть на несколько тыс дороже, а выглядят дорого.

3. Я стараюсь не прятать трубы в штробы, лучше поставить какую-нибудь тумбу или короб. Сантехника тоже должна легко меняться/ремонтироваться. Электроразводку можно сделать по потолку и скрыть подвесным потолком. Если стены покрашены (особенно белой или светлой краской), то отремонтировать или добавить новую точку просто - проштробили с пылесосом даже в жилой квартире, затянули, покрасили в тот же цвет.

Поэтому и электро, и сантех проводка тоже лучше чтобы были максимально легко заменяемы.