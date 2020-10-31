У вашего ника сложился определенный имидж, поэтому мало кто теперь хочет СЕРЙОЗНО отвечать.
Вы можете скромно попросить совета, но требовать ответа, еще и с обоснованиями?..
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16
Він потім напише: це я пошутив шоп тєма не заглохла
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Все зависит от общего уровня ремонта, наверное. По своему опыту могу сказать, что очень мало арендаторов отличат распродажную дешевую сантехнику из Эпицентра от дорогой. Даже я сейчас поставил себе недорогую распродажную раковину и унитаз из Эпика. Пользуюсь, полет нормальный. Разницы с дорогими, которые стояли раньше, не ощущаю.
Когда вы будете по другую сторону баррикад, вы поймете, что увеличить прибыль можно и нужно не только выжимая максимум по цене, а и вкладывая разумный минимум по наполнению. Оно должно быть крепким, чтобы его не ушатали, хорошо подобранным с точки зрения эргономики, выглядеть свежо и стоить недорого. Ни Мерседес, ни Таврия, а условный Ланос.
Додано: Суб 31 жов, 2020 12:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну так, я тут на 90, чи на 95% тролю/розважаюсь але, інколи, і щось на тих 5-10% СЕРЙОЗНО пишу/запитую!
Чи це вже з цього ніка нічого серйозного не запитувати, а питати з "нової учьотки"?
Так, я наче, і скромно запитав...
Просто, після сплошного тролізму, як я ще мав запитувати/просити???!
Ну от, якщо я Вас попрошу мені відповісти на усі ці пункти(можна в приват) - так як вважаю/вважав(?), що Ви тут один з адекватних форумчан - Ви погодитесь?
Чи почнете тролити, чи казати "консультації платні"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 31 жов, 2020 13:18
Ремонт должен базироваться на трех принципах:
1. Делаем качественно разводку сантехники, ставим нормальные редукторы, краны + электромонтаж по всем правилам, нормальными материалами.
2. Всё остальное должно быть не самым дешевым (некачественным), но и переплачивать за писк моды не стоит.
3. Всё должно легко и быстро заменятся на новое (восстанавливаться) (кроме сантех и электро разводки естественно )
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:19
1. Сейчас трудно сделать некачественную разводку сантехники/электрики. Есть стандартные недорогие решения, которые работают долго и без проблем. Криво спаянный полипропилен стоит уже много лет как пример одного из моих первых ремонтов и ничего. У технологии огромная дуракоустойчивость. По электрике алюминиевая проводка стоит уже по 50-60 лет и тянет кондиционеры, микроволновки, стиралки. Медь 2,5, даже китайская, даже на скрутках будет работать вечно.
2. Я уже написал, что Ланос, а не Мерседес или Таврия. Гнаться за самым дешевым не стоит, потому что квартира должна производить впечатление. В том же Эпике есть убого дешево выглядящие кухни, а есть на несколько тыс дороже, а выглядят дорого.
3. Я стараюсь не прятать трубы в штробы, лучше поставить какую-нибудь тумбу или короб. Сантехника тоже должна легко меняться/ремонтироваться. Электроразводку можно сделать по потолку и скрыть подвесным потолком. Если стены покрашены (особенно белой или светлой краской), то отремонтировать или добавить новую точку просто - проштробили с пылесосом даже в жилой квартире, затянули, покрасили в тот же цвет.
Поэтому и электро, и сантех проводка тоже лучше чтобы были максимально легко заменяемы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:32
А можна почути хоча б три речі, які вам цікаві?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:39
это марнотратство, вполне достаточно 1,5
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