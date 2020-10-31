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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1946194719481949
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:45

Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике. Выбрал кухонный кран еммеvi,поехал в эпик посмотреть его. Цена 3200 грн. Поехал на юность, купил его за 2000грн. Эпик не спасёт даже финальная распродажа в связи с закрытием магазина (в отделе сантехники).

Дешёвые варианты из ёпа настолько суровые, что я их даже дальним родственникам на хутор не купил бы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:50

  Прохожий написав:
  Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?

это марнотратство, вполне достаточно 1,5

Тролите :wink:
Он в характеристиках індукційки читав, що одне "коло" тягне 3кВт :shock: - відповідно, якщо орендарі ввімкнуть одночасно 2, то.... :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:10

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?

это марнотратство, вполне достаточно 1,5

Тролите :wink:
Он в характеристиках індукційки читав, що одне "коло" тягне 3кВт :shock: - відповідно, якщо орендарі ввімкнуть одночасно 2, то.... :shock:

НИ
просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:11

  hume написав:Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике. Выбрал кухонный кран еммеvi,поехал в эпик посмотреть его. Цена 3200 грн. Поехал на юность, купил его за 2000грн. Эпик не спасёт даже финальная распродажа в связи с закрытием магазина (в отделе сантехники).

Дешёвые варианты из ёпа настолько суровые, что я их даже дальним родственникам на хутор не купил бы.

ИМХО покупать сантехнику в эпике могут только реальные лохи)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11842
З нами з: 05.06.13
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются

А я ще їх "в руках не тримав", тому і думаю/думав, що вони в резетку вмикаються :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлень: 8837
З нами з: 19.10.15
Подякував: 544 раз.
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