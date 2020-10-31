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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:45
Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике. Выбрал кухонный кран еммеvi,поехал в эпик посмотреть его. Цена 3200 грн. Поехал на юность, купил его за 2000грн. Эпик не спасёт даже финальная распродажа в связи с закрытием магазина (в отделе сантехники).
Дешёвые варианты из ёпа настолько суровые, что я их даже дальним родственникам на хутор не купил бы.
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hume
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:50
Прохожий написав: Долярчик написав:
Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
это марнотратство, вполне достаточно 1,5
Тролите
Он в характеристиках індукційки читав, що одне "коло" тягне 3кВт
- відповідно, якщо орендарі ввімкнуть одночасно 2, то....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:10
Долярчик написав:
Тролите
Прохожий написав: Долярчик написав:
Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки
з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
это марнотратство, вполне достаточно 1,5
Он в характеристиках індукційки читав, що одне "коло" тягне 3кВт
- відповідно, якщо орендарі ввімкнуть одночасно 2, то....
НИ
просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:11
hume написав:
Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике. Выбрал кухонный кран еммеvi,поехал в эпик посмотреть его. Цена 3200 грн. Поехал на юность, купил его за 2000грн. Эпик не спасёт даже финальная распродажа в связи с закрытием магазина (в отделе сантехники).
Дешёвые варианты из ёпа настолько суровые, что я их даже дальним родственникам на хутор не купил бы.
ИМХО покупать сантехнику в эпике могут только реальные лохи)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:09
Прохожий написав:
просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются
А я ще їх "в руках не тримав", тому і думаю/думав, що вони в резетку вмикаються
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 01:18
Долярчик написав:
А якщо це кухня-студія і там ще диван є? - то достатньо 2?
І ви не уточнили, чи це мають бути крісла, чи табуретки?
Знімають квартири зазвичай 1-2 людини і цілком звично що до них хоч ще одна людина прийде в гості. 1 їстиме на дивані?
сушка на стелі котра складається - цілком ок, набагато краще ніж розкладна у вітальній. Вона ще й ламінат може пошкодити
зекономити можна на обробці стелі - просто бетон залишити і відкриту проводку
духовка не критично
якщо ви дивитесь в цінову категорію 8-9 тис грн у Львові, то ремонт має бути симпатичним. або 2 спальні, або центр. Конкуренція зараз найбільша в цьому сегменті. квартир як самі бачите наставили на минулі роки дууууже багато
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Додано: Нед 01 лис, 2020 06:37
Долярчик написав: Прохожий написав:
просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются
А я ще їх "в руках не тримав", тому і думаю/думав, що вони в резетку вмикаються
Вони просто вилки не мають.Або ставиться вилка.Або через клемну колодку в зняту розетку під" єднується.
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Bolt
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