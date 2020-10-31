Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике. Выбрал кухонный кран еммеvi,поехал в эпик посмотреть его. Цена 3200 грн. Поехал на юность, купил его за 2000грн. Эпик не спасёт даже финальная распродажа в связи с закрытием магазина (в отделе сантехники).
Дешёвые варианты из ёпа настолько суровые, что я их даже дальним родственникам на хутор не купил бы.
Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
это марнотратство, вполне достаточно 1,5
Тролите Он в характеристиках індукційки читав, що одне "коло" тягне 3кВт - відповідно, якщо орендарі ввімкнуть одночасно 2, то....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
hume написав:Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике. Выбрал кухонный кран еммеvi,поехал в эпик посмотреть его. Цена 3200 грн. Поехал на юность, купил его за 2000грн. Эпик не спасёт даже финальная распродажа в связи с закрытием магазина (в отделе сантехники).
Дешёвые варианты из ёпа настолько суровые, что я их даже дальним родственникам на хутор не купил бы.
ИМХО покупать сантехнику в эпике могут только реальные лохи)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются
А я ще їх "в руках не тримав", тому і думаю/думав, що вони в резетку вмикаються
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А якщо це кухня-студія і там ще диван є? - то достатньо 2? І ви не уточнили, чи це мають бути крісла, чи табуретки?
Знімають квартири зазвичай 1-2 людини і цілком звично що до них хоч ще одна людина прийде в гості. 1 їстиме на дивані?
сушка на стелі котра складається - цілком ок, набагато краще ніж розкладна у вітальній. Вона ще й ламінат може пошкодити
зекономити можна на обробці стелі - просто бетон залишити і відкриту проводку
духовка не критично
якщо ви дивитесь в цінову категорію 8-9 тис грн у Львові, то ремонт має бути симпатичним. або 2 спальні, або центр. Конкуренція зараз найбільша в цьому сегменті. квартир як самі бачите наставили на минулі роки дууууже багато
hume написав:Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике.
В Эпике есть позиции, которые сильно оверпрайс, в частности сантехника. С другой стороны насколько оно настоящее на рынке неизвестно. Распродажные унитазы, ванные, тумбы под умывальник, умывальник в Эпике были значетельно дешевле, чем на рынке. Смесители, полипропиленовые трубы и фитинги значительно дороже. Замки и цилиндры замка я на рынке не беру, потому что уверен на 90%, что подделка. Строительные смеси, если не нужны десятки мешков, беру в Эпике, а не рынке, где не соблюдаются условия и сроки хранения. Краски на рынке дешевле. Водоэмульсионку с колерованием беру в Эпике. Если подождать распродажу в Эпике и начать их закупку за несколько месяцев, то можно взять по нормальной цене.