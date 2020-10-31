Vlad442 написав:
У вас еще нет денег на квартиру
Відколи це 2 Фонда грошей - не рахується грошима?
Он Флай, умудряється за 1 Фонд брати
, а в мене - цілих 2!
- а ще як використати кредитне плече/іпотеку, то взагалі, можна і готове з ремонтом взяти!
Vlad442 написав:
дом не начал строится.
Будинок, який я розглядаю, вже в першій половині наступного року здадуть!
Vlad442 написав:
До момента возможного ремонта еще годы
Менше року!
Vlad442 написав:
а вы вже думкой багатiете и напрягаете общественность глупыми вопросами
А в чім "глупі вопроси"?
В тім, що я, наприклад, ВЖЕ піклуюсь про майбутню пожежну безпеку по підключені індукційки?
Так, це все є в ютубі! - але думав, що тут(на форумі) швидшко/коротко/і зрозуміло пояснять.
А виявляється, що тут ще більше проявляється НАШ МЕНТАЛІТЕТ!
Ну нічо, тутешній форум ніколи не сяяв доброзичливістю!
Буду користуватись гуглом і ютубом!
На все добре!