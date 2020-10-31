Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57

Ну как в связи с короной, всем аренда платиться нормально ?

Хотел своим на 1000 грн. поднять, получилось на 500.

И то хорошо. В связи с пандемией не настаиваю.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )