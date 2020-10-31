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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1947194819491950
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:48

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются

А я ще їх "в руках не тримав", тому і думаю/думав, що вони в резетку вмикаються :)

можно и в розетку- продаются силовые, как и вилки. но зачем? обычно поверхность через колодку 40 ампер, черная такая. а вот отдельностоящие включаются таки в розетку, в 80е годы в квартирах их строители устанавливали, но это была не обычная розетка, а черный бакелитовый квадрат примерно 10*10см, как и вилка.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:У вас еще нет денег на квартиру

Відколи це 2 Фонда грошей - не рахується грошима?
Он Флай, умудряється за 1 Фонд брати :), а в мене - цілих 2!
- а ще як використати кредитне плече/іпотеку, то взагалі, можна і готове з ремонтом взяти!
  Vlad442 написав:дом не начал строится.

Будинок, який я розглядаю, вже в першій половині наступного року здадуть!
  Vlad442 написав:До момента возможного ремонта еще годы

Менше року!
  Vlad442 написав:а вы вже думкой багатiете и напрягаете общественность глупыми вопросами

А в чім "глупі вопроси"?
В тім, що я, наприклад, ВЖЕ піклуюсь про майбутню пожежну безпеку по підключені індукційки?

Так, це все є в ютубі! - але думав, що тут(на форумі) швидшко/коротко/і зрозуміло пояснять.
А виявляється, що тут ще більше проявляється НАШ МЕНТАЛІТЕТ!

Ну нічо, тутешній форум ніколи не сяяв доброзичливістю!
Буду користуватись гуглом і ютубом!

На все добре!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:05

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются

https://epicentrk.ua/ua/shop/soedinitel ... ernyy.html

для встраиваемой техники чаще используется ось такэ соотв. сечения
https://www.leroymerlin.ua/p/Kolodka_kl ... 0.10663751
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:22

  Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
якщо окрема на 1 камфорку то достатньо.
2-х комфорочну треба дивитись характеристики - якщо при включених двох камфорках споживає мешне ніж 16 ампер (3.5квт) - то розетки вистачить.
(буває обмеження - що дві одразу на максимум невключиш).
зазвичай плита підключається окремим дротом через клемнік. якщо хочеш через розетку - то можна, білоруси випускають цілком прийнятні по зовнішноьму вигляду розетки на 40-50 ампер.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:53

  Diman написав:
  Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
якщо окрема на 1 камфорку то достатньо.
2-х комфорочну треба дивитись характеристики - якщо при включених двох камфорках споживає мешне ніж 16 ампер (3.5квт) - то розетки вистачить.
(буває обмеження - що дві одразу на максимум невключиш).
зазвичай плита підключається окремим дротом через клемнік. якщо хочеш через розетку - то можна, білоруси випускають цілком прийнятні по зовнішноьму вигляду розетки на 40-50 ампер.

Сначала не мешало бы узнать на скоко ампер вводной АВ от застройщика или какова будет договорная мощьность на квартиру? А то у меня застройщик поставил АВ 35 А , а ДТЭК потом в договоре прописал 5 кВт...
п.с. дом с газом.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну как в связи с короной, всем аренда платиться нормально ?
Хотел своим на 1000 грн. поднять, получилось на 500.
И то хорошо. В связи с пандемией не настаиваю.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:Хотел своим на 1000 грн. поднять,

Второй раз за три месяца :? , вы же вроде в августе уже подымали ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:23

  Vadim V написав:
  Хомякоид написав:Хотел своим на 1000 грн. поднять,

Второй раз за три месяца :? , вы же вроде в августе уже подымали ?


Да нет, в начале сентября обьявил только. Раз в год пересматриваю.
Заранее предупреждаю. Минимум за месяц.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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