Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются
А я ще їх "в руках не тримав", тому і думаю/думав, що вони в резетку вмикаються
можно и в розетку- продаются силовые, как и вилки. но зачем? обычно поверхность через колодку 40 ампер, черная такая. а вот отдельностоящие включаются таки в розетку, в 80е годы в квартирах их строители устанавливали, но это была не обычная розетка, а черный бакелитовый квадрат примерно 10*10см, как и вилка.
Відколи це 2 Фонда грошей - не рахується грошима? Он Флай, умудряється за 1 Фонд брати , а в мене - цілих 2! - а ще як використати кредитне плече/іпотеку, то взагалі, можна і готове з ремонтом взяти!
Vlad442 написав:дом не начал строится.
Будинок, який я розглядаю, вже в першій половині наступного року здадуть!
Vlad442 написав:До момента возможного ремонта еще годы
Менше року!
Vlad442 написав:а вы вже думкой багатiете и напрягаете общественность глупыми вопросами
А в чім "глупі вопроси"? В тім, що я, наприклад, ВЖЕ піклуюсь про майбутню пожежну безпеку по підключені індукційки?
Так, це все є в ютубі! - але думав, що тут(на форумі) швидшко/коротко/і зрозуміло пояснять. А виявляється, що тут ще більше проявляється НАШ МЕНТАЛІТЕТ!
Ну нічо, тутешній форум ніколи не сяяв доброзичливістю! Буду користуватись гуглом і ютубом!
На все добре!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
якщо окрема на 1 камфорку то достатньо. 2-х комфорочну треба дивитись характеристики - якщо при включених двох камфорках споживає мешне ніж 16 ампер (3.5квт) - то розетки вистачить. (буває обмеження - що дві одразу на максимум невключиш). зазвичай плита підключається окремим дротом через клемнік. якщо хочеш через розетку - то можна, білоруси випускають цілком прийнятні по зовнішноьму вигляду розетки на 40-50 ампер.
Долярчик написав:Доречі, на індукційку достатньо окремої резетки з заведеним до неї кабелем 2,5 квадрата?
якщо окрема на 1 камфорку то достатньо. 2-х комфорочну треба дивитись характеристики - якщо при включених двох камфорках споживає мешне ніж 16 ампер (3.5квт) - то розетки вистачить. (буває обмеження - що дві одразу на максимум невключиш). зазвичай плита підключається окремим дротом через клемнік. якщо хочеш через розетку - то можна, білоруси випускають цілком прийнятні по зовнішноьму вигляду розетки на 40-50 ампер.
Сначала не мешало бы узнать на скоко ампер вводной АВ от застройщика или какова будет договорная мощьность на квартиру? А то у меня застройщик поставил АВ 35 А , а ДТЭК потом в договоре прописал 5 кВт... п.с. дом с газом.
Ну как в связи с короной, всем аренда платиться нормально ? Хотел своим на 1000 грн. поднять, получилось на 500. И то хорошо. В связи с пандемией не настаиваю.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав:Хотел своим на 1000 грн. поднять,
Второй раз за три месяца , вы же вроде в августе уже подымали ?
Да нет, в начале сентября обьявил только. Раз в год пересматриваю. Заранее предупреждаю. Минимум за месяц.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Прохожий написав:просто Я всегда был уверен что плиты в РОЗЕТКУ не подключаются
А я ще їх "в руках не тримав", тому і думаю/думав, що вони в резетку вмикаються
Вони просто вилки не мають.Або ставиться вилка.Або через клемну колодку в зняту розетку під" єднується.
Плиты всегда подключаю на отдельный автомат. В своей квартире моноблок кажется на 10 квадратов (очень давно было, поэтому "кажется"), арендную с моноблоком на 8 квадратов вешал, другую - варочная поверхность на 2 конфорки на 4 квадрата. Понимаю, что запас более чем достаточный, но не хочу попасть в ситуацию как мой друг, когда после ремонта, включение больше 2-х конфорок или духовка с одной конфоркой нагревали провода так, что воняла изоляция. Экономия-то копеечная, а влет офигенный.